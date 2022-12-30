С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.

По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты: