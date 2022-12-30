С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.
«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.
По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты:
- Цинепар кид лайт (суспензия)
- Цинепар ибу кид (суспензия)
- Цинепар актив гель
- Фракджоин (капсулы)
- Ферофорт (сироп, капсулы)
- Травамакс (травяные гранулы, сироп)
- Траванайт
- Нолгрипп (гранулы, таблетки, сироп)
- Кюразит (суспензия, капсулы)
- Белдомакс (таблетки, суспензия)
- Амбронол (таблетки, сироп)
- Теграмон СУЛ
- Анасеп (гель для дёсен)
- Бревефлора
- Леворекс (таблетки)
- Инфекон
- Кураракс
- Кураракс Орни
- Кюразит
- Кюрамакс
- Леворекс
- Найтфорс (Вовагра)