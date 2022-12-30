С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.

По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты:

  • Цинепар кид лайт (суспензия)
  • Цинепар ибу кид (суспензия)
  • Цинепар актив гель
  • Фракджоин (капсулы)
  • Ферофорт (сироп, капсулы)
  • Травамакс (травяные гранулы, сироп)
  • Траванайт
  • Нолгрипп (гранулы, таблетки, сироп)
  • Кюразит (суспензия, капсулы)
  • Белдомакс (таблетки, суспензия)
  • Амбронол (таблетки, сироп)
  • Теграмон СУЛ
  • Анасеп (гель для дёсен)
  • Бревефлора
  • Леворекс (таблетки)
  • Инфекон
  • Кураракс
  • Кураракс Орни
  • Кюразит
  • Кюрамакс
  • Леворекс
  • Найтфорс (Вовагра)
Реклама на Газета.uz