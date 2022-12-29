Ещё один случай смерти ребёнка после приёма сиропа «Док-1 Макс» зафиксирован в Кашкадарьинской области, сообщила областная прокуратура. Ранее сообщалось о 18 случаях смерти детей, проживавших в нескольких областях и госпитализированных в Самаркандский областной детский многопрофильный центр в сентябре-декабре.

В сообщении говорится, что годовалому ребёнку в течение пяти дней давали сироп индийской компании, после чего его здоровье ухудшилось. 27 декабря он был госпитализирован в областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. 28 декабря он скончался.

Прокуратура города Карши возбудила уголовное дело по статье 186−3 Уголовного кодекса (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, их реализация вне аптек, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества), ведётся предварительное следствие. Напомним, по такой же статье было возбуждено дело о смерти 18 детей в Самарканде.

Прокуратура Кашкадарьи призвала граждан не принимать препарат «Док-1 Макс», который с 23 декабря отозван из аптек Узбекистана. Граждан также просят сообщать в правоохранительные органы при обнаружении продажи этого лекарства в аптеках.