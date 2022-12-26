Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребёнка Алия Юнусова 24 декабря вместе с первым заместителем прокурора Самаркандской области и другими руководителями провела изучение по факту сообщений о смерти 15 детей, принимавших таблетки и сироп «Док-1 Макс» (Индия), сообщила пресс-служба омбудсмана Узбекистана.

В ходе изучения выяснилось, что в сентябре-декабре в областном детском многопрофильном медицинском центре проходил лечение 21 ребёнок с острой почечной недостаточностью. Пациенты были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. 3 пациента вылечились и выписаны домой, однако 18 скончались. Все дети были в возрасте до 6 лет, из них 15 детей — до 3 лет.

Когда родственников детей спросили о причинах заболевания, они заявили, что у них были симптомы простуды и что их состояние ухудшилось после приёма препарата «Док-1 Макс». Каждые 10 мл препарата содержат парацетамола — 500 мг, гвайфенезина — 200 мг, фенилэфрина гидрохлорида — 10 мг. Специалисты отметили, что в инструкции по применению лекарства говорится, что препарат можно применять с 2-летнего возраста, а препараты других фирм с таким составом в основном разрешено применять после 12-летнего возраста.

Согласно статье 40 закона «Об охране здоровья граждан», патолого-анатомические исследования проводятся в учреждениях здравоохранения в целях прижизненной и посмертной диагностики (биопсии, аутопсии), а также контроля за правильностью клинической диагностики и лечения заболевания, получения достоверных данных о причинах смерти. Это также предусмотрено положением «О порядке проведения патологоанатомических исследований».

Однако ни один из умерших пациентов не был подвергнут патологоанатомическому исследованию, говорится в сообщении.

В настоящее время рабочая группа, сформированная Минздравом, продолжает изучение. Прокуратура Самарканда расследует каждую смерть. Детский омбудсман призвала первого заместителя прокурора Самаркандской области «тщательно изучить ситуацию и обеспечить, чтобы виновные по каждому случаю не остались безнаказанными, чтобы было обеспечено верховенство закона».

МВД и Генеральная прокуратура пока не делали заявлений по факту смерти детей.