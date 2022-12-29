Главный врач детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области, профессор Маматкул Азизов, сообщивший о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» производства индийской Marion Biotech, освобождён от должности. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

На вопрос о причинах увольнения его и ещё шестерых медицинских работников в ведомстве сообщили, что планируют провести в четверг брифинг, где предоставят ответ.

Минздрав ранее сообщал, что «за халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременный анализ смерти детей и непринятие необходимых мер» семь должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены меры дисциплинарной ответственности.

По данным Kun.uz, помимо Маматкула Азизова, могли быть освобождены от должностей:

заместитель начальника управления здравоохранения Самаркандской области по охране материнства и детства С. Муминов;

главный специалист отдела развития здоровья матери и ребёнка Управления здравоохранения Самаркандской области С. Расулов;

специалист по гемодиализу детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области Б. Ганиев;

начальник пункта семейного врача «Олмазор» Тайлакского районного медицинского объединения Х. Музаффаров, семейный врач У. Махмудов и медсестра М. Сиддикова.

Напомним, о смерти детей после приёма лекарства «Док-1 Макс» индийского производителя Marion Biotech стало известно из письма Маматкула Азизова от 15 декабря, попавшего в сеть, где он сообщает, что за последние два месяца с жалобами на осложнения после приёма препарата поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия — отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.

«У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти», — говорилось в письме.

После этого с 22 декабря продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена. Дистрибьютор препарата Quramax Medical уведомил об этом организации, которым был реализован препарат. При этом население не получило массового оповещения об опасности употребления «Док-1 Макс».

Спустя несколько дней детский омбудсман Алия Юнусова сообщила о смерти 18 детей из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. Позже в Кашкадарье скончался ещё один ребёнок после приёма сиропа.

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» скрывали от министерства.

СГБ Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств.