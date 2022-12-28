Повлияет ли снижение ставки налога на добавленную стоимость с 15% до 12% в следующем году на цены? На этот вопрос в беседе с «Газетой.uz» ответил заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов. Мы сообщали ранее об изменениях в налоговой политике 2023 года.

«Что касается цен, их снижение возможно на конкурентных рынках, на остальных — маловероятно, так как вряд ли компании отдадут весь выигрыш от снижения налоговой ставки покупателям», — считает он.

Замминистра финансов напомнил, что в 2019 году при уменьшении ставки НДС с 20% до 15% снижения цен по абсолютному большинству потребительских товаров и услуг не наблюдалось.

«Там, где кратковременное снижение цен всё же наблюдалось, оно продолжалось недолго и вернулось к предыдущему уровню в течение года. Это было связано, прежде всего, с готовностью потребителей платить сложившуюся цену исходя из спроса и предложения», — пояснил он.

Несмотря на утверждения отдельных экспертов, что снижение НДС должно повлиять на стоимость товаров для конечного потребителя, необходимо понимать, что на ценообразование во многом оказывает воздействие не размер ставки НДС, а спрос на продукцию (услуги), подчеркнул Дилшод Султанов.

Замглавы Минфина также высказался о том, как повлияет снижение ставки НДС на инвестиционный климат Узбекистана.

«НДС является нейтральным налогом к инвестициям. Благодаря механизму зачёта (возмещения), при непрерывности цепочки участников создания добавленной стоимости, НДС не оказывает влияние на финансовые результаты бизнеса. Поэтому налоговые системы большинства стран мира предусматривают возможности привлечения инвестиций за счёт налога на прибыль», — отметил он.

По его словам, право на зачёт и возмещение из бюджета — это основа механизма взимания НДС, обеспечивающая нейтральность налога.

«В связи с этим с 2020 года в налоговом законодательстве был предусмотрен полноценный зачёт НДС по приобретённым зданиям и основным средствам, используемым для производства налогооблагаемой продукции, а также приняты меры, позволяющие компаниям получать возмещение», — заявил Дилшод Султанов.

Летом 2022 года он заявил, что эффект от льгот по НДС «был никаким» и их продление нанесёт вред экономике. Замминистра финансов также признал разрывы цепочки налога в сфере общепита из-за обнуления НДС на мясо и другое продовольствие. Сейчас Минфин «фундаментально работает над более адресным НДС», отмечал Дилшод Султанов.