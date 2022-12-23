Министерство финансов Узбекистана опубликовала для общественного обсуждения проект поправок в Налоговый кодекс в связи с утверждением основных направлений налогово-бюджетной политики на 2023 год. Обсуждение должно продлиться до 7 января.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов рассказал «Газете.uz» о планируемых изменениях в налоговой системе в 2023 году.

По его словам, прежде всего бюджет на 2023 год будет направлен на обеспечение макроэкономической стабильности, в том числе недопущения превышения дефицита бюджета более чем на 3% к ВВП (в этом году ожидается в районе 4%).

Замглавы Минфина отметил, что бюджет формировался в условиях многих неопределённостей, обусловленных ситуацией в мире и основных торговых странах-партнерах.

Большинство предложений по изменению налоговой политики озвучил президент Шавкат Мирзиёев, в том числе в ходе открытого диалога с предпринимателями в августе.

Как ожидается, действующие ставки по налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий — 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), налогу на имущество юридических лиц (1,5%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальному налогу (бюджетные организации — 25%, остальные — 12%) будут сохранены на 2023 год.

Ставки налогов (либо налоговая база), установленные в абсолютной сумме, планируется проиндексировать на ожидаемый уровень инфляции, или на 10%, в частности:

с 1 января 2023 года — ставки налога на доходы физических лиц, установленные в фиксированной сумме, ставки налога на имущество физических лиц, базовые ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения и ставки налога на пользование водными ресурсами;

с 1 февраля 2023 года — ставки акцизного налога по подакцизным товарам.

НДС

С 2023 года предусматривается снижение налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость с 15% до 12%. Это важное событие в сфере налоговой политики, считает Дилшод Султанов.

С момента реформы НДС это второе снижение (первое было с 1 октября 2019 года с 20% до 15%). При снижении ставки налога с 20% до 15% были приняты меры по расширению налоговой базы за счёт отмены льгот, а также расширению круга налогоплательщиков.

В результате принятых мер наблюдается уверенная динамика поступлений НДС, заявил замминистра финансов.

Кроме того, планируется отменить отдельные льготы по НДС, в частности с 1 апреля 2023 года по геологическим услугам, оказываемым в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы за счёт средств бюджета, а с 1 июля 2023 года — по услугам подразделений охраны Национальной гвардии.

Акцизный налог

С 2023 года акцизный налог при производстве алкогольной продукции (кроме слабоалкогольных напитков) будет исчисляться исходя из доли этилового спирта, содержащегося в подакцизной продукции.

«Данная норма направлена на пропорциональное обложение исходя из содержания спирта в продукте. До предлагаемых изменений алкогольная продукция облагалась по фиксированной ставке до 40% и более 40% и не учитывала содержание спирта в алкогольной продукции», — пояснил Дилшод Султанов.

При этом для постепенного выравнивания ставок акцизного налога при импорте и производстве ставки акцизного налога при импорте намечено снизить на 5%.

Налоговые ставки на алкогольную продукцию

№

Виды алкогольной продукции

Налоговые ставки (за 1 литр) при импорте

на производимые с 1 января 2023 года

с 1 февраля 2023 года 1.

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, спирт этиловый ректификованный технический из эфироальдегидной фракции и фракция головная этилового спирта

70%

7 450 (14 900 сум)

2.1.

Водка, коньяк и прочая алкогольная продукция (за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах, кроме позиций 3 и 4)

106 800 (45 000) сумов

34 500 (125 100) сумов

38 000 (138 000) сумов

2.2.

Водка, коньяк и прочая алкогольная продукция с объёмной долей спирта свыше 40 процентов (исключается)







3.

Вино:









натуральные вина естественного брожения (без добавления этилового спирта)

30 000 (31 500) сумов

1 сум



прочие вина, в том числе вермут

42 750 (45 000) сумов

1 980 (18 000) сумов

2 200 (19 800) сумов

4.

Пиво

50%, но не менее 12 800 (13 500 сумов)

1 380 (12 600) сумов

1 550 (13 800) сумов



Налоговые ставки на табачную продукцию

№

Виды табачной продукции

Налоговые ставки

при импорте

на производимые

1.

Сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы (сигариты), биди, кретек

342 000 (сейчас — 360 000) сум/1 000 штук + 10%

с 1 января 2023 года:



203 500 (203 500) сум/1 000 штук + 10%



с 1 февраля 2023 года:



223 850 сум/1 000 штук + 10%

2.

Сигара

5 720 (5 200) сум/1 штуку

3.

Табак для кальяна

341 000 (310 000) сум/кг *

4.

Табак курительный, трубочный

341 000 (310 000) сум/кг

5.

Табак жевательный, нюхательный и сосательный

341 000 (310 000) сум/кг

6.

Нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и другие изделия, содержащие табак, с аналогичным принципом использования

341 000 (310 000) сум/кг

7.

Никотиновый бестабачный снюс

137 500 (125 000) сум/кг

8.

Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах) **

605 (550) сум/мл



* Налог по установленной налоговой ставке уплачивается также при ввозе бестабачной смеси для кальяна.

** При ввозе никотиносодержащей жидкости (никотина) в системах ее потребления (электронные и другие) налог уплачивается исходя из объёмов жидкости (сейчас — содержания никотина в составе данной жидкости).

Налоговые ставки на нефтепродукты и другие подакцизные товары и услуги









№

Наименование товаров (услуг)

Налоговая ставка с 1 января 2023 года

с 1 февраля 2023 года 1.

Нефтепродукты:





Бензин (сейчас — Аи-80, Аи-90 и выше)

275 000 сум/тонну

303 000 сум/тонну

авиакеросин (за исключением синтетического)

220 000 сум/тонну

242 000 сум/тонну

дизельное топливо (за исключением синтетического)

264 000 сум/тонну

291 000 сум/тонну

дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического)

237 600 сум/тонну

262 000 сум/тонну

моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей

374 000 сум/тонну

412 000 сум/тонну 2.

Полиэтиленовые гранулы

10%



3.

Природный газ, за исключением ввезённого в Республику Узбекистан

20%



4.

Реализуемые конечному потребителю:





бензин

385 сум за 1 литр/512 000 сум за 1 тонну

425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну

дизельное топливо

385 сум за 1 литр/ 468 000 сум за 1 тонну

425 сум за 1 литр/ 516 000 сум за 1 тонну

сжиженный газ

385 сум за 1 литр/ 730 000 сум за 1 тонну

425 сум за 1 литр/ 807 500 сум за 1 тонну

сжатый газ

550 сум за 1 куб.м

605 сум за 1 куб.м 5.

Услуги мобильной связи

10%

10%

6.

Сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок

20%

20%



Налог на прибыль

По налогу на прибыль предусматривается внесение изменений и дополнений, исходя из принятых решений президента, в том числе по итогам открытого диалога с предпринимателями.

В частности, нулевая налоговая ставка применяется в отношении налогоплательщиков в части доходов от экспорта товаров (услуг) независимо от ее доли в совокупном доходе (ранее было условие не менее 15%), за исключением услуг, оказываемых постоянным учреждениям нерезидентов Узбекистана.

Налоговую ставку по налогу на прибыль в 15% планируется снизить на 50% (до 7,5%) для налогоплательщиков, впервые перешедших на уплату налога на прибыль. При этом для упрощения порядка исчисления этого налога им предоставят право определять налоговую базу в упрощённом порядке или в размере 25% от совокупного дохода.

Для налогоплательщиков, у которых в течение календарного года объем совокупного дохода впервые превысил 10 млрд сумов, предусматривается применение пониженной ставки в течении двух календарных лет.

НДФЛ

Ставку налога на доходы физлиц (НФДЛ) предлагается сохранить на уровне 12%.

При этом могут отменить с 1 апреля 2023 года льготы в части доходов физлиц, направляемых на оплату долгосрочного страхования жизни физлиц.

Налог на имущество юрлиц

В 2023 году намечено сохранить порядок определения налоговой базы по налогу на имущество юридических лиц. В частности, как и в текущем году, налоговая база для зданий и сооружений не может быть ниже минимального значения (в Ташкенте — 2,5 млн сумов, Нукус и областные центры — 1,5 млн сумов, другие районы — 1,5 млн сумов).

Кроме того, у Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и кенгашей народных депутатов областей может сохраниться право устанавливать в районах понижающий коэффициент до 0,5 к установленной минимальной стоимости недвижимости.

Налог с оборота

Предусматривается унификация ставок налога с оборота, установив для всех категорий налогоплательщиков единую ставку в размере 4%.

При этом будут сохранены налоговые ставки для предприятий, расположенных в труднодоступных и горных районах в размере 1%, в других населённых пунктах — 2% (в том числе, электронная коммерция), в городах с населением 100 тысяч человек и более — 3%.

Плательщикам налога с оборота при сумме совокупного дохода от реализации товаров (услуг) не более 500 млн сумов могут предоставить право уплачивать налог в фиксированном размере 20 млн сумов в год равными долями ежемесячно, а при сумме совокупного дохода от реализации товаров (услуг) более 500 млн сумов — 30 млн сумов в год равными долями ежемесячно.

Одновременно данную категорию налогоплательщиков предлагается освободить от представления финансовой отчётности и налоговой отчётности по налогу с оборота, а также ведения бухгалтерского и налогового учёта для уплаты этого налога.

Кроме того, для плательщиков налога с оборота предлагается унифицировать сроки уплаты налога на имущество и земельного налога, который устанавливается до 20 числа третьего месяца каждого квартала, в размере одной четвёртой части годовой суммы налога.

Налог за пользование водными ресурсами

Для сельскохозяйственных предприятий вводится два срока уплаты налога за пользование водными ресурсами: до 1 октября — 70%, а до 15 декабря — оставшаяся сумма налога.

При этом сумму налога за пользование водными ресурсами, подлежащую уплате в бюджет до 1 октября отчётного года, налоговые органы определяют на основании объёмов воды, используемой сельхозпредприятием по итогам предыдущего налогового периода.

Кроме того, для физлиц, имеющих в собственности нежилые объекты, вводится уплата налога за пользование водными ресурсами по налоговым ставкам, установленным для индивидуальных предпринимателей.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Другие изменения

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности планируется отнести суммы, перечисляемые адвокатами на содержание адвокатских палат, адвокатских контор и адвокатских контор.

Кроме того, использование персонального кабинета налогоплательщика может стать обязательным (сейчас налогоплательщик может пользоваться ресурсом в добровольном порядке).

На основании порядка, определяемого Кабинетом министров, налоговая отчётность налогоплательщика может быть составлена налоговыми органами по его выбору.

Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины предлагается исключить с 1 апреля 2023 года для имущества, ввозимого на таможенную территорию предприятиями с иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций не менее 33% процентов для собственных производственных нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации.

Кроме того, плательщики НДС и налога на прибыль, чей общий доход за предыдущий год не превысил 10 млрд сумов, смогут направить в налоговые органы уведомление о праве на уплату налога в рассрочку в течение одного месяца со дня возникновения налоговой задолженности. При этом проценты на сумму долга не будут начисляться в течение шести месяцев. Данный порядок не применяется к компаниям с долей государства 50% и более, недропользователям и производителям подакцизных товаров, а также налогоплательщикам, входящих в категория лиц с высоким уровнем риска.

Предлагается смягчить исполнение требования о погашении налоговой задолженности, чтобы минимизировать риск прекращения деятельности предприятия и дать дополнительный срок на уплату налога, в том числе в рассрочку. Если компания или ИП не погасила долг в течение 60 календарных дней (сейчас — 30) со дня получения ими требования о погашении налоговой задолженности, налоговые органы обращают взыскание на имущество налогоплательщика.

Камеральная налоговая проверка в отношении возмещения сумм НДС проводится без приказа налогового органа в течение 30 дней (сейчас — 60 дней) со дня уведомления налоговых органов о возмещении (возврате) отрицательной суммы НДС при представлении налогоплательщиком налоговой отчётности за налоговый период.

Ожидается, что теперь органы государственной власти и управления могут быть признаны плательщиками НДС на основании решений президента и Кабинета министров.

Предлагается отменить льготы и облагать налогом оборот по реализации почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, конвертов, научно-исследовательских и инновационных работ, выполняемых за счёт средств бюджета, геологических услуг, оказываемых в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы за счёт средств бюджета, услуг подразделений охраны Национальной гвардии.

Налоговый кодекс планируется дополнить статьёй 266−1 (особенности учёта уплаченных сумм налога). В частности, сумма налога, уплаченная (подлежащая уплате) по фактически полученным товарам (услугам) налогоплательщика, действие свидетельства (НДС) которого приостановлено или прекращено либо аннулировано, не учитывается со дня принятия такого решения налоговым органом. Сумма налога, уплаченная (подлежащая уплате) по фактически полученным товарам (услугам), не учтённая в связи с приостановлением действия свидетельства, после восстановления корректируется (учитывается) с даты приостановления действия сертификата.

Если по результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган принимает решение о полном или частичном возмещении суммы налога, указанная сумма налога возвращается налогоплательщику не позднее 30 дней (сейчас — 60 дней) с даты уведомления о возврате суммы налога при представлении налоговой отчетности.

В период добычи полезных ископаемых на рудниках расходы по вскрытию верхнего пласта, осуществляемые налогоплательщиком на этом же руднике, предлагается определить амортизируемыми расходами, исчисляемыми пропорционально объёмам стадий или компонентов рудного тела согласно ТЭО проекта и учётной политики налогоплательщика для целей налогообложения.

Бюджетным организациям, получающим доходы из дополнительных источников, предлагается продлить нулевую ставку налога на прибыль ещё на один год (до 1 января 2024 года).

Подробнее ознакомиться с проектом поправок в Налоговый кодекс и оставить предложения можно по ссылке.