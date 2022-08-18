Заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов на встрече с предпринимателями 17 августа заявил о неэффективности льгот по НДС, а также высказался о проблемах с НДС в сфере общепита, дифференцированной ставке по этому налогу и разработке «более адресного НДС», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Предпринимательница Алина Цимерман заявила, что налог на добавленную стоимость за два года так и не заработал в сфере общепита. По её словам, кафе и рестораны могут зачесть только 40% платежей, а после обнуления НДС на мясо — одного из основных продуктов предприятий общепита — ситуация усугубилась ещё сильнее.

Замминистра признал, что в сфере общепита действительно происходят разрывы цепочки НДС.

«И прерывается цепочка из-за того… Мы думали, что [при обнулении НДС на продовольственные товары] мясо и масло будет дешевле. Снижение НДС, снижение ставки НДС или отмена НДС — оно не дало эффекта, ну как минимум нашей стране и в других странах. Снижение НДС, введение дифференцированной ставки НДС или отмена НДС не позволяют снизить стоимость товара», — заявил он.

Дилшод Султанов привёл в пример ситуацию с картошкой в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

«Тогда мы решили, что картошки должно быть много в стране. Таможня тогда хорошо работала и быстро пропускала картошку на узбекский рынок, но цена на неё практически удваивалась. Дело в том, что цена — это вопрос спроса и предложения», — отметил он.

Замглавы Минфина заявил, что ответственные органы начали вовлекать в цепочку НДС при взаимодействии с общепитом производителей зерна, хлопка, а затем включили в список плательщиков НДС сельскохозяйственных товаропроизводителей при наличии у них орошаемых угодий площадью 25 га и более (до этого было 50 га и более).

«И мы эту планку будем ежегодно снижать, то есть количество фермерских хозяйств, которые будут вовлечены в НДС, будет увеличиваться. Соответственно, будем выстраивать цепочку. Я очень надеюсь, что все понимают, что эффект от льгот был никакой и продление льгот по НДС нанесет экономике какой-то вред. Потому что наши отечественные производители не смогли подстроиться. Это касается и птицепрома, и мясомолочки», — сказал замминистра.

Он отметил, что льготы по НДС имели краткосрочный эффект, но на длинной дистанции от них не было эффекта.

Дилшод Султанов отдельно высказался о предложении ввести дифференцированные ставки НДС на продовольственные товары, такие как мясо, картофель, молоко и другие.

«Я хочу, чтобы все присутствующие здесь понимали. Если будет дифференцированный НДС, цена покупки для каждого гражданина не поменяется. Это доказано. А если она поменяется, то на краткосрочный период. На этом бюджет потеряет деньги. Лучше дать кому-то адресную помощь», — считает он.

Замминистра финансов отметил, что при введении 5-процентной ставки НДС на картофель цена в рознице даже если поменяется, то от этого выиграют люди, которые зарабатывают и потребляют больше.

«Адресности здесь никакой не будет, поэтому мы категорически против. Те страны, которые вводили когда-то дифференцированный НДС, это был конец 70-х, когда не было эмпирических исследований», — сказал Дилшод Султанов.

Министерство финансов в настоящее время «фундаментально работает над более адресным НДС».

«В этом году мы увидели, как работает кешбэк [с покупок]. [1%] с каждой покупки каждого гражданина возвращается. Возврат части НДС социально уязвимым слоям населения — вот наша задача на перспективу. Она будет обеспечивать регрессивность. То есть речь идёт не про снижение НДС на всю картошку, а о возврате части средств, которые заплатили социально уязвимые слои населения за эту картошку. Только в этом случае мы обеспечим адресность предоставления [льгот]», — отметил он.

Замглавы Минфина указал, что в среднесрочной перспективе при увеличении доли плательщиков налога на доходы физических лиц (на 1 июля НДФЛ платят только 5,37 млн человек, или 39,4% из 13,6 млн экономически активного населения) планируется внедрить прогрессивную шкалу НДФЛ. Узбекистан с 2019 году перешёл на плоскую шкалу налогообложения с единой ставкой налога в 12%.

«В этом случае мы обеспечим прогрессивность, то есть у больше потребляющих налогообложение будет выше, а кто потребляет меньше, налог будет меньше», — сказал он.

В апреле 2021 года Дильшод Султанов уже отмечал, что снижение ставки НДС не делает услуги и товары «адекватно дешевле». От этого, по его словам, выгоду, в первую очередь, получат семьи с высокими доходами. В качестве альтернативы снижению ставки НДС замглавы Минфина называл поддержку отраслей через адресные субсидии.

Ожидается, что 2022 году госбюджет недосчитается минимум 800 млрд сумов из-за льгот по НДС на масло, мясо и картофель.