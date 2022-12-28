Министерство юстиции Узбекистана объявило победителей конкурса «Право в СМИ» на лучшие материалы в сфере правовой пропаганды.

В этом году Минюст создал комиссию, состоящую из общественных активистов и экспертов, которая сама отбирала статьи, телесюжеты и радиопередачи с правовой тематикой, выпущенные в течение 2022 года. То есть журналистам и блогерам не нужно было подавать свои работы для участия в конкурсе.





Первое место в номинации «Лучший журналистский материал, пропагандирующий право» присуждено журналисту «Газеты.uz» Шухрату Латипову за репортаж «Ситуация в Нукусе: спокойно, но тревожно», написанный в соавторстве с главным редактором издания Азаматом Атаджановым, и «цикл статей в области прав человека, правоприменения и правовой пропаганды».

Второе место присуждено корреспонденту сайта Kun.uz Жамшиду Ниёзову за «статьи, освещающие проводимые реформы в судебно-правовой сфере».

Третье место присуждено Нурхон Эльмирзаевой, заведующей отделом газеты «XXI ASR», за статью «Панжара ортида айтилган хакикат» («Правда, рассказанная за решёткой»).

Первое место в номинации «Лучший пост в блоге, продвигающий право» присуждён Саидали Мухторалиеву, основателю Telegram-канала «YURISTKADR», за «материалы, доводящие до широкой общественности трудовое законодательство и законы о государственной гражданской службе».

Второе место получил основатель Telegram-канала bakiroo Отабек Бакиров за пост «Ўзбекистон қонунлари ишламайдиган қишлоқ хўжалиги ҳақида» («О сельском хозяйстве, где не действуют законы Узбекистана»).

Третье место занял юридический блогер Шерзод Эгамбердиев за «серию материалов по повышению правового сознания населения».





В номинации «Признание юстиции» награду получила программа Zamon телеканала Sevimli TV «за достойный вклад в беспристрастное и оперативное информирование населения о принимаемом в нашей стране законодательстве, общественно-политических и судебных реформах».

Минюст заявил, что продолжит сотрудничество со СМИ, журналистами и блогерами в обеспечении открытости, продвижении прав и верховенства закона в обществе.

Напомним, в 2020 году «Газета.uz» стала победителем конкурса Министерства юстиции «Пандемия-2020: угрозы, вызовы, последствия» в номинации «Признание юстиции».