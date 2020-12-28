«Газета.uz» стала победителем конкурса «Пандемия-2020: угрозы, вызовы, последствия», проведённого Министерством юстиции Узбекистана, в номинации «Признание юстиции». Итоги конкурса были подведены 28 декабря.

Министр юстиции Русланбек Давлетов, выступая на церемонии, отметил огромный вклад журналистов и блогеров в сложный для страны и всего мира год, в доведении информации до населения.

«Это можно назвать настоящей службой [обществу]. Потому что сегодня очень большой спрос на информацию, граждане спрашивают: „Где информация, где анализ, где правдивые данные?“ Ведь граждане принимают решения, действуют, основываясь на этой информации», — отметил министр.





Русланбек Давлетов. Фото: Минюст.

«Наша основная задача — широкое распространение правовых знаний, повышение правовой грамотности населения. Если человек хорошо понимает свои права и знает обязанности, он, конечно, будет меньше совершать ошибок», — сказал руководитель Минюста.

«Если каждый, от государственного служащего до обычного гражданина, примет верховенство закона как ценность, конечно, в Узбекистане будут изменения», — добавил он.

Жюри конкурса рассмотрело более 460 работ почти 70 журналистов и блогеров. Материалы оценивались по таким критериям, как достоверность фактов, аналитическое изложение, актуальность, полезность и интересность для аудитории и другим.

Победители конкурса

Лучший материал

1-е место — Асрор Муминов (пресса);

2-е место — Юлдуз Олимова (телевидение);

3-е место — Дилдора Матёкубова (радио).

Лучший блогпост

1-е место — Анора Содикова;

2-е место — Обиджон Латипов;

3-е место — Баходир Ахмедов.

Номинация «Признание юстиции»

«Газета.uz».

Одновременно были подведены итоги конкурса «Знатоки права», проведенного Минюстом. Он нацелен на стимулирование интереса граждан к изучению своих прав, а также повышение правосознания и правовой культуры населения.