В столице Каракалпакстана Нукусе 1 июля днём прошла массовая демонстрация, последовавшая за задержанием активиста Даулетмурата Тажимуратова. Ей предшествовало несколько дней одиночных и коллективных выступлений жителей республики против поправок в Конституцию Узбекистана, касающихся суверенного статуса Каракалпакстана.

Все эти дни в регионе был ограничен сначала мобильный, а потом и стационарный интернет. Власти Каракалпакстана и Узбекистана не комментировали события и не отвечали публично на выступления жителей. До вечера 1 июля.

Когда к протестующим пришёл руководитель парламента Каракалпакстана Мурат Камалов и, взобравшись на свою машину вместе с Даулетмуратом Тажимуратовым, выступил перед собравшимися, казалось, что ситуация успокоилась. Люди начали расходиться — «довольные, что их услышали и им удалось добиться своего», сообщили нам по телефону жители Нукуса, бывшие на месте.

Все опрошенные рассказывают одно и то же: что люди были настроены дружелюбно, а поскольку было жарко, продавцы близлежащих магазинов раздавали всем воду, в том числе сотрудникам правоохранительных органов.

Вечером МВД Узбекистана заявило, что «некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию». После задействования сил и средств правоохранительных органов общественный порядок был восстановлен, «с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства», — говорилось в сообщении.

Однако с наступлением темноты у здания Жокаргы Кенеса «началось то, чего мы все так опасались», рассказал один из очевидцев. По его словам, которые совпадают со словами других собеседников, когда люди шли по домам, к зданию Жокаргы Кенеса направлялись другие люди, предположительно прибывшие из регионов.

К этому времени в интернете — преимущественно на зарубежных ресурсах — начали появляться фотографии и видеоролики с происходящим в Нукусе. В отсутствие достоверной информации появились различные предположения и инсинуации.

Что стало триггером, сказать сложно. Очевидцы сообщают, что некоторые люди пытались войти внутрь, несмотря на то, что их отговаривали находившиеся рядом, что какие-то молодые ребята полезли с флагами на памятник Бердаху, сотрудники правоохранительных органов пытались их остановить. Последовательность событий должно установить расследование.

В какой-то момент начали раздаваться взрывы — это, вероятно, были шашки со слезоточивым газом. Люди начали разбегаться. Кто-то ловил шашки и бросал обратно. Некоторые шашки взрывались, приводя к травмам людей. В тот день в интернете циркулировали видео с пострадавшими и минимум двумя умершими.

Мы говорили по телефону с несколькими жителями в ту ночь — в трубке можно было слышать взрывы и выстрелы — предположительно резиновыми пулями, крики и звуки сирен. Нукусцы рассказывают, что детям было страшно, они успокаивали их, говоря, что это звуки фейерверков.

На следующее утро начали поступать сообщения, что люди снова собираются в центре Нукуса. Взрывы и стрельба не прекращались весь день. Правоохранительные органы для разгона людей применяли водомёты, слезоточивый газ, резиновые пули — в сети есть множество фотографий и видео, подтверждающих это.

На записях также видно, что демонстранты выкрикивают оскорбления в адрес правоохранительных органов и бросают в них обратно шашки, а также различные предметы. В каком контексте это происходило и что этому предшествовало, по обрывочным роликам установить сложно.

Вечером в Нукус прилетел президент Узбекистана. Он провёл встречу с депутатами Жокаргы Кенеса и подверг их критике за то, что они сами предложили и одобрили поправки в Конституцию о статусе Каракалпакстана. Он также упрекнул их в том, что они не сообщили ему о недовольстве людей. «Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена», — заявил глава государства. Это заявление снизило напряжение в обществе.

В тот же день он подписал указ о введении в республике на месяц чрезвычайного положения. В воскресенье, 3 июля, президент вновь прибыл в Нукус.

Все прошедшие дни нам звонили жители Каракалпакстана с просьбой «рассказать правду о том, что там происходит». «Скажите всем, что мы не провокаторы, не сепаратисты, мы обычные люди, мы просто хотим, чтобы нас выслушали», — со слезами просила одна женщина.

Утром в воскресенье в Нукус приехал корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов. Он прошёлся по городу и запечатлел последствия событий последних дней.

В городе сейчас спокойно, взрывов и выстрелов больше не слышно. На улицах видны сотрудники правоохранительных органов и военные. Автомобилей утром было не так уж много, днём их стало больше. Интернет включается периодически, но в основном он недоступен. Телефонная связь и SMS работают. К 18:00 на центральных улицах были сняты блокпосты и возобновлено движение транспорта.

На улицах подальше от центра были видны горевшие покрышки, следы крови и окрашенной воды из водомётов, одежда и обувь, остатки шашек и гранат, гильзы от патронов. В медучреждениях много раненых. Врачи говорят, что 2 июля скорые с ранеными приезжали очень часто, сегодня — реже.

Жители ищут родных среди пострадавших, погибших и задержанных. Некоторые рассказывают, что их дети, мужья, соседи просто находились на улице или вышли за продуктами, а сейчас о них ничего неизвестно. Они заявляют, что все они были безоружными.

Президент Шавкат Мирзиёев в воскресенье подтвердил, что в результатов протестов есть жертвы и среди мирного населения, и среди сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что «отдельные участники беспорядков пытались совершить столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, вторгнуться в охраняемые территории, бросали камни и разные предметы в здания», а «несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД Нукуса и управления Национальной гвардии с целью завладения оружием».

В этот же день на встрече с жителями хоким Нукуса Утемурат Панаев сообщил, что с понедельника в городе вновь начнут работать рынки, детсады и будет ездить общественный транспорт.

«Газета.uz» стремится придерживаться всех стандартов журналистики, перепроверять все публикуемые факты и подтверждать имеющуюся информацию в официальных органах. Для этого наш корреспондент и отправился на место событий. Однако в условиях отсутствия оперативной информации от государственных органов, в том числе о количестве погибших и пострадавших, часть информации может быть неполной или ошибочной, хотя мы стараемся этого максимально избежать.

Фото

На улицах в воскресенье было спокойно, люди ходили и ездили по делам.

Люди у республиканского центра судмедэкспертизы.

Раненый в одном из медучреждений.

Раненый в медучреждении.

Люди у центра экстренной медпомощи.

Пострадавшие военнослужащие в военном госпитале. Фото: Kun.uz.

Автомобили, повреждённые во время протестов.

Сгоревший водовоз.

Последствия протестов.