Федерация профсоюзов Узбекистана может получить 150 млрд сумов из государственного бюджета на 2023 год. Это предусмотрено законом о госбюджете, который был одобрен Законодательной палатой 22 декабря и Сенатом 27 декабря.

В 2021 году федерация также получала 120 млрд сумов, хотя является негосударственной некоммерческой самоуправляемой организацией. В 2022 году средства ей не выделялись.

В своём заключении от 24 октября (у «Газеты.uz» есть копия) Счётная палата отмечала, что на покрытие расходов, связанных с содержанием и ремонтом санаториев и детских лагерей и выделением льготных путёвок населению, Федерации профсоюзов планируется выделить 130 млрд сумов, но в итоге сумма выросла ещё на 20 млрд сумов.

Согласно статье 12 Бюджетного кодекса, средства бюджетов бюджетной системы выделяются конкретным бюджетным организациям и получателям бюджетных средств с использованием их на финансирование определённых целей.

В статье 5 кодекса говорится, что условия финансирования получателя средств за счёт средств госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов определяются бюджетным законодательством.

По закону «О профессиональных союзах» источниками формирования имущества профсоюзов, их объединений, подразделений и первичных профсоюзных организаций могут быть:

членские взносы;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

поступления от предпринимательской деятельности;

другие поступления, не запрещённые законодательством.

Поскольку в законодательстве о бюджете не указаны нормы о выделении средств Федерации профсоюзов на покрытие расходов, связанных с содержанием и ремонтом санаториев и детских лагерей и выделением льготных путёвок населению, Счётная палата рекомендовала «рассмотреть планирование средств на эти цели в законопроекте о госбюджете или согласовать нормативные правовые документы».

При этом Счётная палата не поставила вопрос о том, почему Федерация профсоюзов превращается в распорядителя бюджетных средств первого уровня. Согласно уставу организации от 11 ноября 2020 года, по своему статусу федерация является негосударственной некоммерческой организацией, независимой в своей деятельности, в том числе финансовой деятельности, от органов государственной власти и управления, не подотчётна и не подконтрольна им.

Другие вопросы по финансированию и передаче лагерей

Согласно постановлению президента от 18 ноября 2022 года (ПП-427), в системе Федерации профсоюзов создан Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения. За счёт средств этого фонда планируется отремонтировать и укрепить материально-техническую базу детских оздоровительных лагерей и санаториев в системе федерации, построить новые, включая круглогодичный международный детский оздоровительный лагерь на территории, прилегающей к Чарвакскому водохранилищу, в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Кроме того, фонд будет финансировать компенсационные выплаты лагерям для покрытия части расходов на отдых и оздоровление детей членов профсоюзов в лагерях, содержание зданий и другие цели.

При этом источниками формирования средств фонда указаны доходы, полученные от размещения свободных средств фонда на депозиты банков, благотворительные пожертвования, гранты международных финансовых институтов и зарубежных организаций, целевые трансферты из госбюджета и 10% перевыполненной части прогноза доходов республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей, Ташкента, районов (городов), определяемой по итогам кварталов.

Министерству финансов и Министерству экономического развития и сокращения бедности с 2023 года поручено ежегодно обеспечивать предусмотрение в параметрах госбюджета выделения средств этому фонду на основе обоснованных расчётов Федерации профсоюзов, а также выделить не менее 50 млрд сумов для ремонта, укрепления материально-технической базы лагерей и санаториев, строительства новых стационарных лагерей и санаториев в системе федерации.

Такое финансирование может противоречить бюджетному законодательству страны. Согласно статье 46 Бюджетного кодекса, не допускается создание фондов, формируемых за счёт средств консолидированного бюджета Узбекистана, но не входящих в его состав.

В состав консолидированного бюджета входят Фонд «Эл-юрт умиди», внебюджетный Пенсионный фонд, Государственный фонд содействия занятости, Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, Фонд общественных работ, Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства, Фонд поддержки лиц с инвалидностью, Внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд, Фонд финансирования науки и поддержки инноваций и многие другие. Но Фонда содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения в этом списке нет.

В постановлении есть и другие моменты, которые могут вызывать вопросы. 65 лагерей на балансе государственных организаций и хокимиятов бесплатно переданы Федерации профсоюзов на правах собственности.

«Федерация является не одной из государственных организаций, а негосударственной некоммерческой организацией. Если она захочет купить оздоровительный центр, у неё есть деньги. Интересы тоже другие. Во всяком случае, в наших законах профсоюзы отделены от государства, а государство отделено от профсоюзов. В Узбекистане членов профсоюза в несколько раз больше, чем тех, кто не состоит в профсоюзе. Не противоречит ли интересам государства и хокимиятов передача центров профсоюзам?» — спрашивает финансист Отабек Бакиров.

Федерация профсоюзов получает бесплатно не только детские лагеря у государства, но и безвозмездно становится владельцем зданий и сооружений санатория «Ханабод» компании UzAuto Motors.

«По закону имуществом АО распоряжаются акционеры. О каком IPO может идти речь в данном случае? Кто купит акции АО, имущество которого может быть изъято и отчуждено в любое время?» — отметил он.

На запрос «Газеты.uz» в Министерстве финансов сообщили, что выделение денег федерации «не нарушает Бюджетный кодекс».

Федерацией профсоюзов с 2016 года руководит Кудратилла Рафиков, ранее работавший гендиректором Джизакского аккумуляторного завода. Его первым заместителем является бывший руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов, заместителями — бывший министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, а также Илхомидин Шокиров и Бахтиёр Махмадалиев.