Кудратилла Мирсагатович Рафиков был переизбран председателем Федерации профсоюзов Узбекистана на восьмом курултае Совета 11 ноября, сообщила пресс-служба федерации.
В мероприятии принял участие премьер-министр Абдулла Арипов и зачитал поздравление президента Шавката Миризёева, впервые направленное участникам курултая. Глава государства предложил определить 11 ноября Днём профсоюзов.
Кудратилла Рафиков (1947 года рождения) руководит Федерацией профсоюзов с декабря 2016 года, сменив на этом посту Танзилу Нарбаеву.