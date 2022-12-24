Рахим Расулжонович Хакимов назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам общественно-политического развития, сообщает пресс-служба Минвуза.

До назначения с июня 2021 года он работал заместителем министра высшего и среднего специального образования по науке и инновациям.

Рахим Хакимов (1983 г. р.) является выпускником Наманганского государственного университета (2003) и Ташкентского государственного юридического университета (2005).

Работал в Институте мониторинга действующего законодательства при президенте. В 2015 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. С 2015 по 2017 годы был членом Комитета по обороне и безопасности Законодательной палаты, с 2017 года — директором Института законодательных проблем и парламентских исследований при Олий Мажлисе, с 2018 года — председателем Комитета по обороне и безопасности нижней палаты парламента.

В сентябре 2019 года был назначен заместителем министра юстиции — ректором Ташкентского государственного юридического университета. С мая 2020 года возглавлял ТГЮУ.

Напомним, в середине ноября Русланбек Давлетов, с 2017 года работавший министром юстиции, был назначен советником президента по вопросам общественно-политического развития.

Кроме того, Муртаза Маматкулович Каршибаев назначен на должность заместителя советника-спичрайтера президента. До назначения работал заведующим отделением Администрации президента.