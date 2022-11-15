Русланбек Куролтаевич Давлетов указом президента Шавката Мирзиёева назначен на должность советника главы государства по вопросам общественно-политического развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Русланбек Давлетов с августа 2017 года работал министром юстиции Узбекистана.

По данным источников «Газеты.uz», ожидается назначение министром Акбара Ташкулова, ректора Ташкентского государственного юридического университета и бывшего заместителя министра юстиции.

Русланбек Давлетов в 2001 году окончил университет Варвик Великобритании, в 2003 году — Университет мировой экономики и дипломатии (магистратура), в 2007 году — Ташкентский государственный экономический университет и в 2010 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции. Позднее работал в должности главного специалиста, исполняющего обязанности начальника отдела данного комитета.

В 2004—2012 годах был ведущим специалистом, главным специалистом управления правовой экспертизы и международных договоров Кабинета министров, в 2012—2014 годах — заместителем директора, и. о. директора Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде.

В 2014—2016 годах был заведующим сектором по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата президента.

В 2016—2017 годах — первый заместитель министра юстиции, с 4 января 2017 года — первый заместитель государственного советника президента Узбекистана по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.