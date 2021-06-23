Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана назначен Комилжон Хамидович Каримов, сообщило УзА. С сентября прошлого года он был ректором Университета мировой экономики и дипломатии.

Комилжон Каримов (1971 г. р.) — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии (1996). Трудовую деятельность начал в качестве старшего эксперта Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО при Кабинете министров. С марта по октябрь 1998 года работал в Министерстве иностранных дел в качестве атташе.

В разные годы занимал должность 3-го секретаря в постоянном представительстве Узбекистана при ЮНЕСКО в Париже и национального советника в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане. В 2015—2020 годах возглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте.

Другим заместителем главы Минвуза стал Рахим Расулжонович Хакимов.

Рахим Хакимов (1983 г. р.) является выпускником Наманганского государственного университета (2003) и Ташкентского государственного юридического университета (2005).

Работал в Институте мониторинга действующего законодательства при президенте. В 2015 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. С 2015 по 2017 годы был членом Комитета по обороне и безопасности Законодательной палаты, с 2017 года — директором Института законодательных проблем и парламентских исследований при Олий Мажлисе, с 2018 года — председателем Комитета по обороне и безопасности нижней палаты парламента.

В сентябре 2019 года был назначен заместителем министра юстиции — ректором Ташкентского государственного юридического университета. С мая 2020 года возглавлял ТГЮУ.

В январе этого года первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Уктам Саломов был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.