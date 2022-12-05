В январе-октябре Узбекистан направил на экспорт 4,07 млрд кубометров газа за 841 млн долларов. Об этом по запросу «Газеты.uz» сообщили в Государственном комитете по статистике.

Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объём поставок составил 4,94 млрд кубометров газа за 621 млн долларов.





Несмотря на снижение экспорта, в стоимостном выражении он вырос на 35,4%. В частности, Узбекистан в прошлом году продавал 1 кубометр газа в среднем по 13 центов, тогда как в этом — 21 цент (+61,5%). Для сравнения: цена газа для населения, которая не менялась с августа 2019 года, составляет 380 сумов (3,5 цента), для компаний — 660 сумов (5,9 цента).

В октябре поставки снизились практически в два раза — с 778 млн до 393 млн кубометров. Почти весь объём газа направляется в Китай, однако статистические данные двух стран не совпадают. В частности, если Узбекистан в октябре экспортировал газ всего на 91 млн долларов, то китайская сторона сообщает об импорте узбекского газа на 148,5 млн долларов.

На фоне отключения электричества из-за нехватки газа на тепловых электростанциях заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев 16 ноября заявил, что Узбекистан практически полностью приостановил экспорт газа и электричества для удовлетворения внутренних нужд. «Что касается цифр, если по дневным прогнозным показателям планировалось экспортировать 10 млн кубометров газа, то текущий экспорт не достигает и 1 млн кубометров», — сказал замминистра энергетики.

Госкомстат ещё не публиковал данные за ноябрь, но вице-мэр кыргызстанского Оша Сонунбек Жунусбаев 25 ноября сообщил «Клоопу» об отсутствии ограничений со стороны Узбекистана.

«Никаких ограничений нет. Давление газа может немного упасть в часы пик, но мы [в таких случаях] говорим с Узбекистаном и поднимаем давление», — сказал он.

Согласно официальной статистике Кыргызстана, Узбекистан в январе-сентябре поставил 25,3 млн кубометров газа на 3,8 млн долларов или по 150 долларов за тысячу кубометров газа.

Производство газа и проблемы, связанные с его дефицитом

За 10 месяцев этого года Узбекистан произвёл 43,77 млрд кубометров газа, на 452,7 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года, — 44,24 млрд кубометров. Таким образом, если в прошлом году страна экспортировала 11% от всего объёма произведённого газа, то в 2022 году — почти 9,3%.

Накануне хокимият Ташкента сообщил, что в ряде районов столицы из-за похолодания наблюдаются перебои в подаче газа. «Ресурсы на исходе», — заявили в городской администрации. Газовые заправки были временно закрыты для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта.

Закрытие газовых заправок накануне привело к тому, что многие жители не дождались маршруток и не смогли вызвать такси. Кроме того, многие водители оставили автомобили дома. В связи с этим спрос на общественный транспорт вырос, но автобусы не могли вместить всех желающих.

В сентябре президент Шавкат Мирзиёев сообщал, что Узбекистан не экспортирует газ для развития внутренней промышленности. Однако данные Госкомстата говорят об обратном.