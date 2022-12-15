После того, как 13 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил столичный автобусный парк №18 и дал очередные поручения улучшить качество обслуживания пассажиров, был создан межведомственный оперативный штаб по решению проблем общественного транспорта.

Управление транспорта Ташкента 15 декабря сообщило, то 14 декабря на заседании штаба были изучены имеющиеся маршруты, пассажиропоток на них, наличие автобусов и достаточного количества водителей. В автопарках был оперативно начат ремонт подвижного состава.

В этот же день в город было поставлено 20 автобусов большой вместимости MAN A22, а 15 декабря — 100 автобусов малой вместимости Isuzu (SAZ HC40).

Отметим, что указом президента от 1 декабря 2017 года в Узбекистана с марта 2018 года был введён запрет на приобретение городских пассажирских транспортных средств, не приспособленных для людей с инвалидностью. Мидибусы Isuzu не приспособлены не только для людей с инвалидностью, но и вообще для маломобильных категорий граждан.

С 15 декабря на пригородном маршруте 190 автобусы Isuzu (LE 60) были заменены на 10 туристических автобусов MAN RR3, а Isuzu были переданы на другие маршруты.

Автобус MAN на маршруте 190. Фото: Управление транспорта Ташкента.

На маршруты 181 было привлечено 8, маршрут 120 (оба также пригородные) — 3 и на недавно открытый экспресс-маршрут E-1 — 5 автобусов Yutong компании «Узавтотранссервис».

Благодаря этим мерам и ремонту автобусов 15 декабря на маршруты вышло 944 автобусов, что на 75 больше, чем днём ранее. 16 декабря количество работающих автобусов должно достичь 1000.

Оперативный штаб включает представителей МВД и его Службы безопасности дорожного движения, а также Национальной гвардии и МЧС.

Заседание штаба в «Тошшахартрансхизмат». Фото: СБДД.

За восемью автобусными парками компании «Тошшахартрансхизмат» и маршрутами закреплено 212 сотрудников органов внутренних дел, сообщила 15 декабря СБДД. Она взяла под «шефство» три автобусных парка — 7-й, 8-й и 18-й, который посещал президент.

МВД также выделило автопаркам 30 находящихся в его ведении автобусов Isuzu (на фото ниже).

Автобусы Isuzu, предоставленные МВД. Фото: СБДД.

Помимо задачи увеличения количества подвижного состава, выходящего на маршруты, штаб работает над привлечением водителей, сообщил Абдужамил Азизов, заместитель председателя правления и главный инженер «Тошшахартрансхизмат».

С декабря водителям должны повысить зарплату в два раза — минимум до 5−6 млн сумов. Водители, не имеющие права категории D, будут подготовлены бесплатно за счёт «Тошшахартрансхизмат», с выплатой стипендии в размере 920 тысяч сумов в месяц во время трёхмесячного обучения. Имеется условие — отработать водителем автобуса два года. В компании (рядом с Алайским рынком) начала работать комиссия по приёму водителей.

Автобус средней вместимости Isuzu (SamAuto LE 60).

Напомним, на упомянутом заседании президент поручил премьер-министру Абдулле Арипову до марта следующего года поставить в столицу 1000 новых автобусов большой вместимости.