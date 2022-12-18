Авиакомпания Uzbekistan Аirways 17 декабря получила четвёртый дальнемагистральный самолёт Airbus A321neo (LR). Лайнер, который прилетел в аэропорт внутренних авиарейсов Ташкента, встретили водной аркой, сообщают корреспонденты «Газеты.uz».

Перелёт из Гарбурга, где расположен один из заводов Airbus, в Ташкент длился 6 часов 30 минут. Самолёт пилотировал экипаж компании — Муроджон Гуломов и Владислав Аргов.

Лайнер рассчитан на перевозку 188 пассажиров (16 мест в бизнес-классе, 172 — в эконом-классе). Максимальная взлётная масса самолёта составляет 97 тонн, а расстояние полёта — до 6850 км.





Камола Икрамова.



Как сообщила руководитель пресс-службы Uzbekistan Airways Камола Икрамова, после пандемии интерес пассажиров к бизнес-классу снижается, а спрос на эконом-класс растет.

«Для удобства пассажиров мы решили приобрести экономичные и потребляющие мало топлива самолёты. До конца этого года мы купим ещё один такой самолёт. Как правило, новые самолёты сначала совершают внутренние рейсы в нашей стране, а после испытаний их ставят на международные рейсы. Четвёртый самолёт Airbus A321neo, полученный сегодня, после испытательного срока начнёт обслуживать международные маршруты», — сказала она.

По её словам, что в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию 21−22 ноября было подписано новое соглашение с Airbus на следующие 10 лет. «Мы планируем закупить 12 новых самолётов в течение 10 лет», — сказала Камола Икрамова.

В ходе мероприятия участники и представители СМИ ознакомились с новым лайнером и его техническими характеристиками. Кроме того, участвовали дети сотрудников гражданской авиации.

Uzbekistan Airways (ранее — «Узбекистон хаво йуллари») с 2010 года эксплуатирует A320, с 2019 года — A320neo.

В мае прошлого года «Газета.uz» сообщала, что Uzbekistan Airways в рамках унификации парка воздушных судов планирует вернуть лизингодателю нескольких лайнеров Boeing и получить самолёты Airbus. Тогда же на продажу были выставлены 17 самолётов Boeing и Ил 1999−2013 годов выпуска.