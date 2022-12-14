Генеральная прокуратура Узбекистана ответила на вопрос, будут ли опубликованы имена погибших во время событий 1−2 июля в Нукусе. Его задала независимая парламентская комиссия по расследованию событий в связи с тем, что он интересует общественность.

Комиссия также просила уточнить, будут ли названы причины смерти — в результате пыток, от огнестрельного оружия, специальных средств по разгону демонстраций и другие.

Ответ Генпрокуратуры звучит так: «Список 19 лиц, скончавшихся во время массовых беспорядков, и причины смерти будут поочерёдно обсуждаться во время открытых судебных заседаний».

Отметим, что первоначально, 4 июля, Генпрокуратура сообщила о 18 погибших, включая 4 сотрудников правоохранительных органов. 18 июля ведомство сообщило о смерти ещё 3 человек.

«Газета.uz» в своём репортаже из Нукуса сообщала со ссылкой на очевидцев, а также первичные данные медучреждений, что количество погибших могло быть выше. Официальных ответов на эти заявления не было.

В настоящее время в Бухаре продолжается суд по уголовному делу с участием 22 обвиняемых. Генпрокуратура сообщила о выделении в отдельное производство дела по 39 обвиняемым.

Кроме того, отдельно ведутся следствия по фактам применения правоохранительными органами оружия и специальных средств, смерти двух граждан и другим фактам.