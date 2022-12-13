В Бухарском областном суде по уголовным делам продолжается судебный процесс по делу о событиях в Нукусе (Каракалпакстан) 1−2 июля. После заслушивания на первой неделе обвинений и выступлений 22 подсудимых с показаниями начались выступления гражданских истцов и пострадавших. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов посетил заседания 12 и 13 декабря.

На второй неделе процесса (заседание на той неделе шло только три дня — 5−7 декабря) выступили свыше 126 гражданских истцов (лица, предъявившие требования о возмещении имущественного вреда) и пострадавших, в том числе бывший глава ОВД Нукуса (на момент июльских событий) Зиятдин Зияев. Его фотографию в числе других выступавших опубликовала пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Зиятдин Зияев. Фото: Пресс-служба Верховного суда.

В первые два дня третьей недели суда в рамках судебного следствия выступили, соответственно, 52 и 56 гражданских истцов и пострадавших — военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Они выступали по видеоконференцсвязи из других регионов Узбекистана.

12 декабря с показаниями выступили пострадавшие военнослужащие, подключившиеся из Ташкента и Самарканда. Военные Министерства обороны и Национальной гвардии — в основном из Ташкента и Ташкентской области — рассказали, что были направлены в Нукус в связи с демонстрациями для обеспечения общественного порядка.

Клятва для участников судебного процесса перед дачей показаний.

Среди выступивших был капитан Рустам Бобожонов, служащий одной из воинских частей Северо-западного военного округа, который рассказал об инциденте с БТР, экипаж которого избили протестующие. Об этом инциденте рассказывала пресс-служба Минобороны, писали СМИ. Он описал многочисленные травмы и рассказал, что до сих пор проходит лечение. Его товарищи подтвердили его показания и тоже рассказали о полученных травмах.





Завершая своё выступление, пострадавшие просили назначить подсудимым заслуженное наказание.





Пострадавшие военные выступают с показаниями (нижний левый угол). Фото: Верховный суд.

13 декабря из Самаркандской, Хорезмской областей и Каракалпакстана выступили несколько военных, сотрудники МВД, медицинские работники и обычные жители.

Даулетмурат Тажимуратов.

В начале заседания Даулетмурат Тажимуратов сообщил суду, что адвокатам не разрешают использовать телефон и записывать процесс на аудио, хотя это процессуальное право им дано постановлением президента. Судья сообщил, что суд ведёт видео- и аудиозапись, и при необходимости адвокаты могут получить записи. Он также заявил, что изучит вопрос разрешения записи адвокатами.

Во время выступления одного из военных из Самарканда подсудимый Азамат Нуратдинов попросил прощения у военнослужащих и сказал, что он и находящиеся рядом с ним сожалеют о содеянном.

«Не бывает плохой нации, бывает плохой человек. Мы в тот день ошиблись. Видео в сети размещал вот этот человек — Даулетмурат Тажимуратова… Братья, друзья, все на улице встали на этот путь из-за этих видео. Я сожалею об этом. Эти ребята тоже сожалеют. Мы просим прощения», — сказал подсудимый. Вместе с ним с мест встали все другие подсудимые, за исключением Тажимуратова.

Нуратдинов сообщил, что пишет стихи на каракалпакском. Ночью он написал стих на узбекском языке, посвящённый сохранению мира в стране, и зачитал его.

После этого около 10 из выступавших военнослужащих попросили дать более лёгкое наказание или простить подсудимых с учётом того, что они раскаялись в содеянном. Каждый раз, когда военные просили об этом, подсудимые благодарили их и аплодировали.

С извинениями также выступили подсудимые Разбек Бекмуратов и Байрам Сейтниязов.

Родные подсудимых пытаются поговорить с ними после объявления судом перерыва на обед.

Судебный процесс продлится в среду, 14 декабря.

«Газета.uz» писала, что онлайн-трансляция с заседания приостановлена по решению суда в связи с дачей показаний свидетелей согласно статье 432 Уголовно-процессуального кодекса. По этой же причине мы не можем приводить содержание выступлений свидетелей.