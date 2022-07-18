Число жертв событий 1−2 июля в Нукусе достигло 21, сообщил на брифинге в АИМК в понедельник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

«Несмотря на усилия врачей, в связи с крайне тяжёлым состоянием, к сожалению, скончалось ещё три человека», — отметил он. 4 июля сообщалось о 18 погибших, включая 4 сотрудниках правоохранительных органов.

Он добавил, что в больницах остаётся 16 человек из обратившихся за медицинской помощью 274.

По состоянию на 16 июля в рамках расследования следственная группа осмотрела районы и места инцидентов с участием экспертов и специалистов. В результате оформлено более 550 предметов и улик, которые могут иметь отношение к делу.

Согласно оценке Генпрокуратуры, размер ущерба, нанесённого имуществу граждан и предпринимателей, государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3 млрд 147 млн сумов.

Потерпевшими признаны 141 сотрудник правоохранительных органов, получивший телесные повреждения во время несения службы, и 16 граждан, здоровью и имуществу которых был нанесён ущерб.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что гражданам, привлечённым к уголовному делу в качестве подозреваемых, и задержанным «в полной мере обеспечивается право защиты через адвоката, а их близкие родственники извещены об их задержании, заключении под стражу и месте их содержания в установленном порядке».

«В местах содержания полностью обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб на здоровье и условия содержания у задержанных нет», — отметил он.

«Следственно-оперативные действия ведутся с полным соблюдением уголовно-процессуального законодательства и общепризнанных демократических принципов и требований международного права. Приняты меры по гарантированному обеспечению всех предусмотренных законом процессуальных прав лиц, привлечённых к следствию», — сказал Хаёт Шамсутдинов .

«В то же время в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного проведения следствия проверяется также законность действий правоохранительных органов и сил безопасности во время массовых беспорядков», — заверил он.