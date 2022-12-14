В Узбекистане появилась новая частная авиакомпания Air Samarkand. Об этом сообщает Spot со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании Салохиддина Насирова и начальника отдела обслуживания рейсов Светлану Исянову.

Перевозчик будет базироваться в международном аэропорту Самарканда. Компания планирует летать в крупные пересадочные узлы, позволяя совершать транзитные перелёты. В частности, она планирует наладить рейсы по 14 регулярным маршрутам: Стамбул, Анталия, Дубай, Абу-Даби, Доха, Дели, Джидда, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Самара, а также Тель-Авив. Цены на авиабилеты будут объявлены отдельно.

Сейчас компания располагает двумя среднемагистральными самолётами Airbus А320. Оба имеют конфигурацию full economy: в салоне 180 кресел эконом-класса (Y). В течении года компания планирует получить несколько новых воздушных судов А320, включающих места бизнес-класса, и А330, которые позволят расширить маршрутную сеть и улучшить качество сервиса, сообщили представители компании.

«Air Samarkand не планируется как лоукост-перевозчик. Мы будем придерживаться справедливой, разумной и конкурентной ценовой политики. Это значит доступные тарифы, особенно для тех, кто путешествует налегке. В тарифы будет входить бортовое питание и система развлечения на борту», — рассказала начальник отдела обслуживания рейсов Светлана Исянова.

Компания оценивает потенциальный пассажиропоток из Самарканда и близлежащих областей, включая Навои и Бухару, примерно в 4,5 миллиона человек.

Кому принадлежит авиакомпания?





Торговым знаком Air Samarkand владеет компания Sam Air, зарегистрированная 4 апреля 2022 года. Основной вид деятельности — пассажирский воздушный транспорт. Уставной фонд — 2,48 млрд сумов. Учредителями указаны Бахтиёр Шухратович Фазылов (51%) и Баходир Исмаилович Гафуров (49%).

Бахтиёр Фазылов также владеет миноритарной долей в Sanoat Energetika Guruhi Enera, 99% которой принадлежит кипрской Belvor Holdings. Он также являлся председателем правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк»).

Кроме того, он владеет компанией Samarkand Touristic Centre, которая строила туристический комплекс в Самарканде, а также рядом других компаний. Предприниматель также связан с компанией Air Marakanda, которая получила в управление аэропорт Самарканда (ей предоставлено право привязывать цены на работы и услуги к инвалюте).

Баходир Гафуров является первым вице-президентом Федерации хоккея Узбекистана.

«Газета.uz» ранее сообщала, что создаваемая авиакомпания в Самарканде планирует приобрести три самолёта A320 и два вертолёта на основе лизинга. Перевозчик планировал наладить рейсы в Саудовскую Аравию в рамках программы «Умра». В презентационном ролике был показан самолёт с логотипом Air Marakanda.