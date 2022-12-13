Зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся и завершатся в те же даты, как и каждый год, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Они продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря по 10 января, как это предусмотрено положением об общем среднем образовании от 2017 года.

«27 декабря — последний день второй четверти… Третья четверть начнётся 11 января 2023 года», — сообщило министерство.

В начале текущего года зимние каникулы были сначала продлены на две недели, к окончанию этого срока власти решили на месяц перевести их в онлайн, но затем уступили призывам родителей и некоторых частных учреждений и разрешили возобновить учёбу в 7 февраля.

Минздрав тогда признал, что в подавляющем большинстве случаев заболевание коронавирусом происходит от членов семьи или родственник, а Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявлял, что школы должны оставаться открытыми, потому что они защищают благополучие уязвимых детей и обеспечивают им доступ к другим критически важным услугам.