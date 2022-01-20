С 24 января школы, вузы, лицеи и учреждения профессионального образования Узбекистана начнут учебный процесс в режиме онлайн. Об этом одновременно сообщили пресс-службы Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования.

Такое решение с целью предупреждения распространения среди детей и молодых людей нового штамма коронавируса «омикрон» приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19.

Предложения об обучении в режиме онлайн в комиссию внесли Министерство здравоохранения и Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

По данным МНО, по телеканалам Национальной телерадиокомпании вновь будут транслироваться уроки для всех классов школ. Их записи будут доступны в Telegram-канале Online maktab, где также будет публиковаться расписание онлайн-уроков.

В МНО призвали родителей оказать детям практическую помощь в освоении уроков в дистанционном режиме, уделяя внимание безопасности и здоровью детей дома.

Инспекция по контролю качества образования при правительстве сообщила, что решение касается также негосударственных образовательных учреждений.

В МВССО сообщили, что решение о переводе обучения в онлайн касается всех вузов (государственных, негосударственных, частных, филиалов зарубежных вузов), учреждений профессионального образования и академических лицеев (всех форм и видов обучения).

«Основываясь на опыте, процесс онлайн-обучения будет организован качественным образом с привлечением всех необходимых ресурсов», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что скидки на билеты на самолёты и поезда, действовавшие на период зимних каникул, сохранятся до 24 февраля. Приобретённые билеты можно обменять без дополнительной платы.

Для координации этих вопросов при министерстве открыт специальный штаб, куда можно обращаться при необходимости по номерам: 10−06, 71−246−97−45, 71−246−28−63.

В обоих министерствах попросили граждан активно участвовать в процессе вакцинации от коронавируса.

Напомним, учёба в средних и высших учебных заведениях должна была начаться после двухнедельных зимних каникул с 11 января, однако каникулы были продлены на две недели, до 24 января.