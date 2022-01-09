Министерство народного образования Узбекистана сообщило о продлении школьных зимних каникул до 24 января. Решение принято «в целях организации курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учебных заведений и педагогов по новой Национальной учебной программе, а также предотвращения распространения сезонного гриппа среди учащихся».

«В эти дни для эффективного использования времени учащихся будут организованы различные онлайн-олимпиады, интеллектуальные игры, а также мероприятия, направленные на развитие культуры чтения книг», — говорится в сообщении.

В социальных сетях МНО и по телеканалам Национальной телерадиокомпании планируется трансляция различных кружков для школьников.

6 января было сообщено о продлении до 24 января каникул для студентов вузов и учащихся профессиональных учебных заведений и академических лицеев.