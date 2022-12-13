Ферганский блогер Олимжон Хайдаров оштрафован на 70 базовых расчётных величин, или 21 млн сумов. Такое решение во вторник вынес суд по уголовным делам Узбекистанского района, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Суд признал блогера виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 201 Кодекса об административной ответственности (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций — влечёт наложение штрафа от 60 до 80 БРВ или административный арест до 15 суток) и части 2 статьи 202−2 (распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, — влечёт наложение штрафа от 50 до 100 БРВ).

В порядке статьи 34 КоАО (применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений) суд наложил штраф в размере 70 БРВ.

В начале декабря Олимжон Хайдаров опубликовал видео, на котором сотрудники завода по производству гипса Albus в Ферганской области заявляют, что из-за отключения газа в организациях района 10 тысяч жителей остались без работы.

7 декабря суд по уголовным делам Узбекистанского района вынес решение об аресте семерых работников завода (одного — на 10 суток, шестерых — на 5 суток).

Отметим, что несмотря на наличие в КоАО ответственности за «нарушение порядка организации собраний, митингов, уличных прогулок или демонстраций», этот порядок в законодательстве не прописан. Это в прошлом году признавал бывший министр юстиции Русланбек Давлетов.

Статья 202−2 была введена в КоАО в декабре 2020 года. Тогда же статья «Распространение ложной информации» появилась в Уголовном кодексе.