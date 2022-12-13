Перебои с подачей электроэнергии и газа в Узбекистане стали неотъемлемой частью холодов, что вызывает нарастающее недовольство населения. В отличие от предыдущих лет морозные дни в этом году стали испытанием и для жителей столицы.

Для обеспечения населения и социальных объектов электроэнергией и отоплением в стране сначала ограничили реализацию газа на газовых заправках, в Ташкенте ограничили уличное освещение. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью «Газете.uz» заявил о необходимости веерных отключений электроэнергии. Глава отрасли объяснил перебои с электро- и газоснабжением увеличением потребления в результате роста численности населения и общего уровня благосостояния.

7 декабря президент Шавкат Мирзиёев поручил создать рабочую группу для оперативного изучения и решения проблем в сфере энергоресурсов, а ряд руководителей отрасли получили выговор.

Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов спросил соотечественников за рубежом об обеспеченности электроэнергией и газом в странах их проживания.

Кыргызстан

Журналист из Оша Шохрух Соипов сообщил, что сейчас в его стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, но проблем с газом нет.

«Проблема с электричеством в стране возникает, когда наступают холода. В отдалённых районах нередки случаи обрыва электрических проводов, отключения света в результате ремонтных работ. В областных и районных центрах электричество отключается на два-три часа в день по графику. В некоторых местах отключение затягивается и на 4−5 часов».





По словам Шохруха Соипова, уполномоченные лица объясняют это экономией электроэнергии, а СМИ, особенно телевидение, призывают жителей беречь ресурсы.

«В то же время правительство заявляет, что даже зимой проблем, связанных с электричеством, не будет. Время покажет», — сказал Шохрух Соипов.

Нидерланды

Феруза Шосаидова шесть лет живёт во втором по величине городе страны, Роттердаме. Она отметила, что ни разу не сталкивалась и даже не слышала об отключениях электроэнергии и газа в этом городе.

«Население непрерывно обеспечивается зимой и летом. Если температура опускается ниже средних значений, систему готовят заранее. Ранней весной здесь дует сильный ветер и идут ливни, но перебоев с газом и электричеством нет», — рассказала она.

По её словам, из-за напряжённых отношений между Европой и Россией в этом году цена на газ выросла в два-три раза.

«В середине осени правительство рекомендовало жителям использовать меньше газа и умеренно повышать температуру в доме. Но чиновники учли, что в конце осени будет холодно, граждане будут вынуждены сильнее отапливать дома, из-за чего их расходы по сравнению с предыдущим годом вырастут. Поэтому населению частично компенсировали расходы», — сказала Феруза Шосаидова.

Она добавила, что каждая семья ежемесячно оплачивает коммунальные услуги. В конце года производится перерасчёт: если сумма выплат превышает стоимость использованных к концу года газа, воды и электричества, потребителям возвращают разницу. Если же расход домохозяйства превысил уплаченную сумму, семья погашает долги.

«Правительство не возьмёт принадлежащее вам, и вы не возьмёте у правительства», — сказала она.

По словам соотечественницы, в домах установлена различная система отопления. Одни используют котлы, другие — солнечные панели.

Египет

Муроджон Джалилов живёт в Каире четыре года. По его словам, с проблемами с электричеством он не сталкивался.

«Несколько раз электричество отключалось на 5−10 минут из-за технической неполадки. Но регулярных отключений нет. Иногда я езжу в отдалённые деревни. Там проблем тоже не замечал», — сказал он.

По его словам, если несмотря на отсутствие долгов, потребителям отключают свет или газ, власти обязательно приносят извинения через социальные сети.

Германия

Дильбар Гаффарова проживает в Марбурге. Она рассказала, что в Германии дома строят таким образом, чтобы несмотря на сильные морозы снаружи, внутри было тепло.

«Я живу в этой стране с 2011 года, и был только один случай отключения электричества. Тогда на крупном предприятии в городе был пожар. Население предупредили, что в связи со строительно-монтажными работами электричества не будет полдня».

По словам Дильбар Гаффаровой, немцы всегда были очень бережливым народом. Зимой люди носят дома тёплую одежду.

«Есть много людей, любящих отдыхать дома ночью при свете свечи. Они включают свет при необходимости. Он не горит понапрасну», — рассказала она.





Из-за геополитической ситуации цена на газ в Германии также выросла. Правительство предложило жителям не жечь газ в дополнительных комнатах и подвалах, однако это не обязательство.

По словам соотечественницы, помимо государственных организаций, которые обеспечивают население электроэнергией, в Германии существует множество частных компаний. Люди заключают контракты с любой из них. Цена зависит от размера дома и годового потребления электроэнергии.

«Например, договариваются платить 100 евро в месяц за 5-комнатную квартиру. Сумму вносят ежемесячно, а в конце года производится перерасчёт по показаниям счётчика».

Если в конце года у потребителя обнаруживается долг, дом обесточивают, а деньги могут взыскать через суд. Большая часть населения подключена к центральной системе отопления, которая работает на газе, рассказала Дильбар Гаффарова. Отопительная система некоторых домов в крупных городах работает на электричестве. Популярность набирают солнечные батареи. Также распространяется геотермальное отопление. Установка такой системы стоит дорого, но правительство предоставляет населению беспроцентные кредиты.

Италия

Бобуржон Таиров живёт в городе Генуя. По его словам, в Италии существует два вида системы отопления. Квартиры в старом фонде подключены к централизованной системе отопления, а в новостройках используются газовые котлы.

«Я живу в Италии пять лет. Отключения электричества ни разу не было. О ремонте жильцов уведомляют не менее чем за неделю», — сказал он.

По его словам, электричество в Италии очень дорогое, и люди его расходуют экономно.

«В стране действуют разные тарифы на электроэнергию. При заключении договора гражданин выбирает поставщика. Например, можно установить одну цену с 08:00 до 20:00, а с 20:00 до 8:00 — другую. Раньше мобильные операторы Узбекистана предлагали такие тарифы: после полуночи взимали меньше центов. В Италии такая система существует в энергетике», — сказал соотечественник.

Он добавил, что с этого года правительство установило ограничения по температуре воздуха в офисах. Она не должна превышать 21 градус. Если температура снаружи опустится ниже -5 градусов, офисы можно будет отапливать до 23 градусов.

Швеция

Соотечественница Дилобар Эркинзода рассказала, что перебои в электроснабжении в Швеции очень редки и в основном происходят во время чрезвычайных ситуаций. Население об этом оперативно уведомляют, а неисправность устраняют. Ремонтные и строительные работы планируют заранее, население получает подробную информацию о ситуации и контакты ответственных предприятий.

«И, конечно, приносят извинения, — сказала Дилобар Эркинзода. — Однако внезапные отключения электроэнергии случаются очень и очень редко».





По её словам, качество обслуживания систем отопления, газа и электроэнергии очень хорошее, так как потребители платят за услуги. Поставщики рассчитывают потребителей в конце каждого месяца. Население доверяет компаниям, «потому что они не обманывают свой народ».

При этом цены на газ и электроэнергию в стране значительно выросли, хотя шведы всегда были очень бережливыми.

Тарифы на электроэнергию электростанции и частные электросетевые организации устанавливают в районах обслуживания самостоятельно.

«Но это не означает, что в системе есть проблемы. У всех есть электричество и газ. Даже тем, кто не в состоянии платить, не будут его отключать. Местные власти, в свою очередь, помогают в этих вопросах безработным, малообеспеченным семьям», — сказала она.

Япония

Сохибжон Абдуллаев проживает в городе Фукуока более 12 лет. Он рассказал, что проблем с электроснабжением за это время не было.

«Свет никогда не отключали. Благодаря большому количеству АЭС населению всегда подаётся электроэнергия. В городе, где мы живём, не было случаев отключения ни газа, ни света. Но когда в другой части страны отключилось электричество на 10−15 минут, один из чиновников извинился. Японские чиновники очень ответственны», — сказал соотечественник.

По его словам, дома жителей южной Японии отапливаются кондиционерами или специальными печами. На севере система централизованная.

«Наша семья использует электроэнергию в среднем на 40−50 долларов в месяц, и столько же газа», — сказал Сохибжон Абдуллаев.

Турция

Бекназар Рахматов, проживающий в стамбульском районе Фатих, рассказал, что за три года пребывания в стране он не сталкивался с отключениями электроэнергии. Тарифы устанавливают по времени суток. Так, с 22:00 до 5:00 тариф самый низкий, поэтому люди включают технику ночью.

«Если у потребителя вдруг уйдёт в долг, его не отключат внезапно, как в Узбекистане. Поставщики предупреждают заранее. Если оплата не производится, потребителя отключают», — сказал он.

США

Асомиддин Кутбидинов проживает в Нью-Джерси более 10 лет. Он рассказал, что за это время электричество отключили лишь однажды, однако надолго. Упавшее дерево оборвало провода, и люди сидели без света пять дней.

«Я живу в частном доме. Здесь нет газа, всё работает на электричестве. В Узбекистане я видел много случаев отключения электричества и газа. Моим детям это чуждо. На заправках зимой и летом можно легко залить бензин и заправиться газом. Очередей вы не увидите», — сказал соотечественник.

По словам Асомиддина Кутбидинова, домохозяйства отапливаются разными способами — от электричества и газа до масла и дров. Многие пользуются солнечными батареями.





«Если гражданин устанавливает солнечную панель в своём доме, он может продавать лишнюю электроэнергию любой компании», — сказал Асомиддин Кутбидинов.

Китай

Дилсора Мирзахмедова живёт в Пекине с 2014 года. По её словам, за это время электроэнергию отключали несколько раз лишь на несколько минут. Перед плановыми отключениями население уведомляют о времени и причинах сбоя.

Женщина добавила, что китайцы не боятся холода. Но при падении температуры ниже нормы котельные повышают температуру. Отопительный сезон в столице Поднебесной длится с 15 ноября по 15 марта.

«Если выехать в деревню за пределы Пекина, вы увидите, что на домах установлены солнечные батареи. Их использование в Узбекистане нужно быстрее популяризировать. Это облегчит жизнь населению», — сказала Дилсора Мирзахмедова.

Она добавила, что в многоэтажных домах в Китае нельзя пользоваться газом. Почти все жители пользуются электрическими плитами.