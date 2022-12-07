Ряд руководителей энергетической отрасли Узбекистана получили выговор за недостатки в работе, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

7 декабря в Минэнерго прошло совещание специального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду с участием хокимиятов, органов прокуратуры и руководителей предприятий отрасли.

На нём были рассмотрены текущие проблемы в обеспечении энергоресурсами и пути их решения. Несмотря на создание специального штаба, созданные на местах региональные штабы работают не на должном уровне, говорилось на совещании.

Некоторые ответственные руководители не организовали работу должным образом, чтобы оперативно устранять неотложные проблемы, в результате чего в системе происходит много технических сбоев. Кроме того, допускаются недочёты в вопросах энергосбережения и не соблюдается порядок введения ограничений на подачу электроэнергии, что вызывает недовольство потребителей, отмечается в сообщении.

За недостатки в работе объявлен выговор председателю правления АО «Национальные электрические сети» Дададжону Исакулову, первому заместителю председателя правления АО «Региональные электрические сети» Рузикулу Райимову, директору филиала «Кашкадарьинское предприятие региональных электрических сетей» Анвару Музапову и директору предприятия «Тошшахарнур» Улугбеку Ражабову.