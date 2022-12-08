По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана правительственная рабочая группа по оперативному изучению и решению проблем в сфере энергоресурсов под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова. Об этом сообщает УзА.

Рабочей группе предстоит в короткий срок проанализировать ситуацию, сложившуюся в связи с нехваткой в стране энергоресурсов, и разработать меры по её улучшению.

С учётом того, что электроэнергия и газ должны в первую очередь поставляться населению, группа должна обеспечить равномерное распределение имеющихся энергоресурсов и строго контролировать этот процесс:

Для стабильной работы объектов социальной сферы, таких как учреждения образования и здравоохранения, будут выделены необходимые средства, за целевым расходованием которых группа должна установить контроль.

Члены группы также должны разработать комплексные меры по предотвращению негативных последствий нехватки энергоресурсов, в том числе на экономику.

Помимо этого, планируется ускорить работы по обеспечению населения и объектов социальной сферы альтернативными источниками энергии.

Круглосуточные штабы

На состоявшемся вечером в среду заседании в Администрации президента было принято решение создать круглосуточные штабы в Министерстве энергетики, Министерстве экономического развития и сокращения бедности и Министерстве инвестиций и внешней торговли. Их задачи — оперативное и системное решение вопросов стабильного обеспечения энергоресурсами населения и отраслей экономики.

Для постоянного контроля ситуации в этой сфере за каждым регионом Узбекистана закреплены советники президента и заместители премьер-министра.

Штабы и закреплённые руководители будут контролировать вопросы выработки и поставки электроэнергии и природного газа потребителям, обеспечения населения, социальных объектов и отраслей экономики углём и сжиженным газом, а также работы котельных, обслуживающих многоэтажные жилые здания.