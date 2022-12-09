Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью «Газете.uz» 7 декабря рассказал о причинах перебоев в энергоснабжении. Он назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период и сообщил о планах опубликовать график отключений в ближайшие дни.

«Значительное увеличение потребления электроэнергии в такие холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим мы вынуждены вводить определённые ограничения, так как приоритетом государства всё-таки является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. В настоящее время многие производственные предприятия, которые в значительных объёмах потребляют природный газ, приостановили деятельность», — отметил он.

Помимо внутреннего производства (за счёт тепловых и гидроэлектростанций, а также двух солнечных электростанций), Узбекистан импортирует электроэнергию из Туркменистана с учётом возросшего спроса.

«Всё это направляется на покрытие внутренних нужд. С учётом того, что мы импортируем около 20 млн кВт·ч электроэнергии из-за рубежа, для покрытия части валютных затрат около 5−6 млн кВт·ч экспортируем, поставляем в Афганистан», — пояснил он.

На сегодняшний день в Узбекистане, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, наблюдается дефицит электроэнергии в объёме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.

«Чтобы избежать существенных техногенных, технологических случаев, я бы не хотел сказать блэкаут, мы вынуждены вводить ограничения. Так называемые веерные отключения, когда мы по регионам распределяем этот имеющийся дефицит и на определённое время отключаем электроэнергию. Это, естественно, вызывает и озабоченность, и негодование населения. Мы это понимаем. В первую очередь, мы бы хотели попросить прощения у населения за все имеющиеся случаи. Но это вынужденная мера в кризисный период», — сказал Журабек Мирзамахмудов.

По его словам, на заседании специального республиканского штаба во главе с руководителем Администрации президента Сардором Умурзаковым 7 декабря обсуждался вопрос «доработки веерных отключений с учётом равномерности и объективности, чтобы не было какой-либо предвзятости».

Министр отметил, что в течение трёх дней (примерно до 11 декабря) Минэнерго вместе с руководителями регионов, хокимами областей и районов, местными территориальными предприятиями электросетей доработают графики веерных отключений с учётом наличия мощностей.

«На сегодняшний день, конечно, [графики отключений] есть, но я бы не сказал, что они соблюдаются полностью, потому что каждый день в зависимости от ситуации вносятся определённые коррективы. Особенно, если происходит аварийное отключение. Поэтому эти графики на сегодняшний день есть, но доработанные новые графики в течение трёх дней по каждому региону будут представлены, вывешены, и население этих регионов, районов, городов — все будут знать», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что график для каждого региона будет опубликован в социальных сетях и на других платформах.

В дополнение к веерным отключениям могут возникнуть и аварийные ситуации. Накануне в Кашкадарье из-за отключения электричества временно остановились 9 газоперекачивающих агрегатов Шуртанского нефтегазодобывающего управления, что отразилось на объёмах добычи и переработки углеводородов и привело к невозможности добычи и переработки 400−500 тысяч кубометров газа, 40 тонн газового конденсата и 25 тонн сжиженных газовых продуктов в час.

Эта ситуация по цепочке отразилась на всей энергосистеме. Из-за недопоставок газа население начинает использовать электрообогреватели и другие приборы для отопления, что приводит к росту потребления электроэнергии.

«Имеющаяся инфраструктура — линии электропередачи, трансформаторы, подстанции — эти нагрузки не выдерживает, и происходят аварийные случаи, когда даже [наблюдаются] возгорание, пожар или обрывы кабелей. Это уже нерегулируемое, аварийное отключение. В таких случаях у нас во всех регионах задействованы аварийные бригады, которые выезжают и в максимально кратчайшие сроки [устраняют проблемы]. Ввиду технических сложностей это устранение занимает несколько часов, а иногда и более суток. Естественно, это приводит к очень серьёзным неудобствам для населения, особенно в такие холодные дни», — признал Журабек Мирзамахмудов.

Вице-премьер отметил, что потребление электроэнергии в Узбекистане ежегодно растёт на 7%. «Газета.uz» поинтересовалась, почему Министерство энергетики, имея на руках прогнозы, не предупредило население о предстоящем дефиците заранее, чтобы люди имели возможность подготовиться к возможным проблемам.

«Я полностью несу ответственность в настоящее время за эту отрасль. Полностью это чувствую. Но, к сожалению, я всего лишь два месяца назад начал работу [на этой должности]. Естественно, первым делом начали анализ состояния, анализ баланса. И уже тогда мы начали прогнозировать существенный дефицит. Были разработаны мероприятия, которые предусматривали, в том числе введение ограничений, то есть этих отключений», — отметил он.

Что касается экономии энергоресурсов и их эффективного использования, то это работа постоянно велась на правительственном уровне, сказал министр. В частности, в регионах, где отсутствует возможность газоснабжения, поставлялись уголь для отопления и сжиженный газ для приготовления пищи.

«Может быть, эта работа проводилась не на достаточном уровне. Но сейчас, я думаю, уже нужно эти усилия объединить и действительно сделать это такой национальной программой, которую нужно на жёсткий контроль взять и уже внедрять. То есть пора уже не просто говорить „нужно экономить“, а пора уже переходить к активным действиям, жёстким мерам экономии», — считает он.

Журабек Мирзамахмудов рассказал, как будут обеспечиваться потребности страны в энергоресурсах.

«Первое — это, естественно, увеличение генерации, строительство новых генерирующих мощностей, чтобы обеспечить рост потребления. Второе — модернизация электрических сетей, развитие инфраструктуры с тем, чтобы снизить потери в сетях, которые у нас действительно существенные, которые потом позволят вырабатываемую электроэнергию довести до потребителей с меньшими потерями, стабильно обеспечивать энергоресурсами… Третье направление, в рамках которого мы все вместе должны работать и с населением, и с предприятиями, и с предпринимателями, и со всеми категориями потребителей, — это введение режима экономии или, так сказать, повышение энергоэффективности потребления», — заявил он.

Заместитель начальника главного управления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Хакимов в интервью УзА сообщил, что продолжительность веерных отключений электроэнергии не должна превышать 2 часов.

Напомним, что по поручению президента Узбекистана от 7 декабря создана правительственная рабочая группа по оперативному изучению и решению проблем в сфере энергоресурсов под руководством премьер-министра. Кроме того, в трёх министерствах образуются круглосуточные штабы.