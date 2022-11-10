Компания «Узтрансгаз» сообщила о вводе с 9 ноября «специального режима работы» на всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

Решение принято в связи с понижением температуры воздуха в Узбекистане и увеличением потребления природного газа. В таких условиях приоритетными объектами для газоснабжения являются население, объекты социальной сферы, а также предприятия стратегического назначения, говорится в сообщении.

Специальный режим подразумевает введение графика работы для каждой АГНКС, согласованного Министерством энергетики и областными хокимиятами. Для каждого региона время работы станций может быть разным, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Узтрансгаза».

«Вводимые меры являются временными, при появлении соответствующих условий все АГНКС будут возвращены на обычный режим работы», — говорится в сообщении компании.