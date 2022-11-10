Компания «Узтрансгаз» сообщила о вводе с 9 ноября «специального режима работы» на всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.
Решение принято в связи с понижением температуры воздуха в Узбекистане и увеличением потребления природного газа. В таких условиях приоритетными объектами для газоснабжения являются население, объекты социальной сферы, а также предприятия стратегического назначения, говорится в сообщении.
Специальный режим подразумевает введение графика работы для каждой АГНКС, согласованного Министерством энергетики и областными хокимиятами. Для каждого региона время работы станций может быть разным, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Узтрансгаза».
«Вводимые меры являются временными, при появлении соответствующих условий все АГНКС будут возвращены на обычный режим работы», — говорится в сообщении компании.
Sanjar Rajabov
Может на время холодов и специальных режимов (любят в СНГ слово спкциальный) убрать пошлины и платежи за импортные ГСМ импортируемые из соседних стран?!
Ведь все понимают что народ очень не доволен ситуацией в газом зимой, когда иногда на заправке приходится проводить до суток (в областях, особенно Ферганской долине это обычная картина зимой).
Покупать бензин и дизель по мировым ценам в Узбекистане не справедливо
Aygaz Kòrkmaz
Уважаемые имитаторы развития в лице Арипова, Кучкарова и Мирзамахмудова.
Просим уже начать импорт газа из Туркмении. Забудьте про гордость за газовую державу. За такое звание газ сам по себе не появится.
Своевременная подача сырье по рыночной цене (!) даст больше синергии в виде доходов населению и доходов в бюджет от деятельностей. Ограничивая подачу вы и себе больше ограничиваете. От ваших ограничении больше вреда чем пользы. С такими мерами в 80-е годы СССР жил и в итоге развалился. Если экономику не понимаете просим освободить места. Без вас страна живет сама по себе. А с вами хуже и хуже.
Вместо проекта Программа по увеличению добычи Узбекнефтегаз, где подрядчики Эриелл и Энтер Инжиниринг, пусть Узгазтрейд импортирует газ. Ведь себестоимость работы этих подрядчиков это больще 110 долл за 1000 куб. м. при условий если там не будет коррупции, которая уже у всех в подсознании. В итоге из-за коррупции из скважин не добывается даже подтвержденные запасы, из-за чего ещё тратятся деньги на капремонт севажин.
Импортируя газ вы урезаете все коррупционные схемы и надежно обесречите поступления доходов во все легальные уровни от населения до госбюджета. А с Эриеллом и Энтер Инжинирингом скоро в банкротство.
Страна была до вас и должна оставаться и после вас!