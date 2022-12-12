В ночь на 13 декабря на автомобильных заправках UNG Petro, принадлежащая компании «Узбекнефтегаз», цена бензина марки Аи-80 снизится сразу на 1100 сумов. Об этом сообщил «Газете.uz» источник. Информацию также подтвердил депутат Законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев.

В частности, после 00:00 стоимость бензина снизится с 6800 до 5700 сумов. Падение цены связано с отменой акцизного налога на импорт и продажу бензина марки Аи-80.

О планах отмены акциза на два месяца было анонсировано 7 декабря. Одновременно было принято решение увеличить ежедневный объём выставления на биржевые торги бензина Аи-80. Кроме того, введён 5-процентный лимит на превышение стартовой цены.

Ранее заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев заявлял, что в ближайшие дни ожидается снижение цены на бензин Аи-80 на 1000−1200 сумов.