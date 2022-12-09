С перебоями в подаче газа и электричества в Узбекистане сталкиваются и государственные служащие, заявил в интервью «Газете.uz» 7 декабря заместитель премьер-министра, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

«Любой человек может проверить — я живу в многоэтажном доме, и свет, и газ периодически отключаются в рамках плановых и аварийных отключений», — сказал министр, назначенный на эту должность в конце сентября.

«В доме в Уйчинском районе Наманганской области, где я родился и вырос, вообще нет природного газа, можете проверить. Поэтому мы отопительную систему, котлы приспособили на уголь и дрова. Для приготовления пищи используем газовый баллон», — добавил вице-премьер.

На одной из встреч он отмечал, что в его родительском доме ещё три года назад семья установила солнечные панели, которые покрывают базовый спрос на электроэнергию. Он призвал население к использованию возобновляемых источников энергии, часть расходов на установку покроет государство.

Что касается других госслужащих, у них дома тоже отключают электричество, продолжил Журабек Мирзамахмудов.

«Помимо граждан, обращаются и многие госслужащие, знакомые, члены правительства, с которыми мы вместе работаем, на совещаниях, встречах, мероприятиях или по телефону. Они выходят на меня с претензиями или просьбами из-за перебоев в электро- или газоснабжении в их домах или домах их родственников. Мы пытаемся правильно объяснить им ситуацию», — отметил он.

В интервью Журабек Мирзамахмудов заявил, что сейчас ведётся доработка графиков веерных отключений электроэнергии с учётом «равномерности и объективности, чтобы не было предвзятости». Завершить эту работу планируется к началу следующей недели.