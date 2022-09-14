Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 сентября подписал указ «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности» (УП-220).

Согласно документу, с 1 января 2023 года при проектировании и введении в эксплуатацию строящихся новых и реконструируемых объектов вводится требование покрытия не менее 25% объема потребления горячей воды путем установки солнечных водонагревателей.

Требование распространяется на следующие объекты, в том числе государственные и частные:

учреждения образования, здравоохранения, культуры и туризма;

общепит;

объекты оказания услуг;

спортивные комплексы;

многоквартирные жилые домы, подключаемых к локальным системам теплоснабжения, включая массивы «Янги Узбекистон»;

торгово-развлекательные центры площадью свыше 1000 кв. м;

Указом также запрещается приступать к строительным работам, если в проектной документации не предусмотрен монтаж установок возобновляемых источников энергии.

Кроме того, запрещается принимать в эксплуатацию новые здания и сооружения, в которых планируется использование горячей воды, если в них не предусмотрена установка солнечных водонагревателей. Исключение — индивидуальное жильё.

Внедрение энергосберегающих и возобновляемых источников энергии будет учитываться при формировании KPI руководителей и сотрудников объектов социальной сферы и иных бюджетных организаций.

В июне президент Шавкат Мирзиёев анонсировал поэтапный переход ряда объектов на альтернативную энергетику, включая рестораны, заправки, аэропорты, банки, ТРЦ и другие. Предполагалось, что с 2023 года эти объекты обяжут покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счёт альтернативной энергии.

Более того, до конца года солнечные батареи и водонагреватели поручено установить в 2107 детских садах, 1000 школах, 1071 кабинете семейного врача, поликлинике и больнице, новых медицинских центрах в 1000 махаллях, 200 санаториях и других объектах отдыха.

Как мы сообщали ранее, с 1 октября физлица смогут приобретать солнечные и ветряные электроустановки и водонагреватели в рассрочку без процентов в течение 3 лет, а также получить компенсацию от государства на покрытие части расходов. Но льгота распространяется только на установки отечественных производителей. Кроме того, кондиционеры, холодильники, водонагреватели, стиральные машины и другие бытовые электроприборы с низкой энергоэффективностью будут запрещены к ввозу в Узбекистан.