Дочернее предприятие «Согдиана транс» (входит в структуру компании «Узбекистон темир йуллари») планирует увеличить объем перевозок грузов из Афганистана, в том числе в страны СНГ, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

«Согдиана транс» создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане. В ноябре 2010 года «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью 129 млн долларов.

В ближайшее время «Согдиана Транс» планирует перевезти в Узбекистан ещё 99 гружёных вагонов афганских предпринимателей и 45 вагонов — в Казахстан.

По данным пресс-службы, в этом году из Афганистана по железной дороге было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) различных грузов (сухофруктов, картофеля, мандаринов и талька). При этом в Казахстан экспортировано 13,8 тысячи тонн, в Узбекистан — почти 16 тысяч, в Россию — 2,57 тысячи тонн.

В компании напомнили, что за десять лет деятельности «Согдиана транс» по дороге «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов. «Кроме того, данное предприятие вносит значительный вклад в экспорт афганских грузов по железной дороге через Узбекистан в страны СНГ и Китай», — говорится в сообщении.