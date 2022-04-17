Афганская сторона «полностью удовлетворена» работой «Согдиана-Транс» (дочернего предприятия «Узбекистон темир йуллари») по эксплуатации железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» со дня ввода линии в эксплуатацию в 2011 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Узбекистон темир йуллари» по итогам переговоров, прошедших в Термезе 12−14 апреля.

Делегации сторон возглавляли и. о. заместителя председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Акмал Камалов и председатель Управление железных дорог Афганистана (ARA) Бахтуррахмон Шарафат.

Фото: «Узбекистон темир йуллари».

Ранее афганские СМИ сообщили, что ARA намерено пересмотреть соглашение об эксплуатации железнодорожных станций страны, которые «были оформлены без учёта интересов Афганистана».

В субботу афганский телеканал TOLO News также сообщил, что управление техническими вопросами работы линии «Хайратон — Мазари-Шариф» протяженностью 75 км постепенно перейдёт под контроль Афганистана. Со ссылкой на Бахтуррахмона Шарафата канал передаёт, что это позволит увеличить доходы правительства от перевозки грузов. Глава ARA заявил, что Узбекистану направлено уведомление о том, что после 10 мая доходы от работы линии начнёт получать Афганистан.

В сообщении на сайте ARA о предстоящем визите делегации в Узбекистан также говорится, что среди планируемых к обсуждению вопросов — прекращение соглашений в железнодорожной сфере.

По результатам переговоров «Узбекистон темир йуллари» заявила: «На встрече гости опровергли распространяемыми СМИ дезинформацию о том, что Афганистан якобы планирует прекращение сотрудничества с АО „Узбекистон темир йуллари“. Вопреки этому, Б. Шарофат отдельно подчеркнул о намерении усиления двухстороннего сотрудничества и планировании его дальнейшего расширения».

«Учитывая сложившуюся во втором полугодии 2021 года ситуацию, в Афганистане наблюдалось значительное снижение железнодорожного грузооборота. Благодаря проведённым совместным работам по итогам первого квартала 2022 года объём грузооборота вышел на прошлогодний уровень (более 1,1 миллиона тонн)», — отмечается в сообщении.

В сообщении ARA говорилось о проблеме скопления грузов, что приводило к их порче, на станции «Хайратон». В «Узбекистон темир йуллари» заявили, что стороны намерены совместно использовать имеющиеся возможности для ускорения выгрузки вагонов, а также ускорения реабилитации станций «Наибабот» и «Мазари-Шариф».

Фото: ARA.

Афганская сторона сообщала, что компания из Узбекистана получает 18 млн долларов в год по соглашению об управлении линией «Хайратон — Мазари-Шариф», в то время как местные компании готовы выполнять эту же работу за 25% от этой суммы. TOLO News сообщает, что доход правительства Афганистана от линии составляет 2,5−4 млн долларов ежемесячно.

В Термезе афганская делегация также посетила образовательный центр по обучению афганских граждан и учебный центр в локомотивном депо «Термез», где проходят стажировку молодые железнодорожники Афганистана. Для обучения и повышения квалификации афганских специалистов на базе станции Хайратон на территории Афганистана совместно с узбекскими железнодорожниками планируется создать полевой учебный центр.

Делегацией Афганистана отдельно подчеркнута важность реализации инфраструктурных, особенно, железнодорожных проектов, так как настоящее время одним из векторов развития сотрудничества Афганистана является заинтересованность в участии в проектах по интеграции Центральной Азии с Южной. В этой связи,

Отдельным пунктом переговоров стало ускорение реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». В частности, обсуждались детали организации и проведения полевой экспедиции по маршруту для более быстрой подготовки ТЭО проекта.

Через «Хайратон» проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов. В конце прошлого года «Узбекистон темир йуллари» сообщала о планах увеличить объём перевозок грузов из Афганистана. В 2021 году из Афганистана по железной дороге было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) грузов (сухофруктов, картофеля, мандаринов и талька). При этом из этого груза для Узбекистана предназначалось почти 16 тысяч тонн, Казахстана — 13,8 тысячи, России — 2570 тонн.