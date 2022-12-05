Онлайн-трансляция с судебного заседания по уголовному делу о событиях в Нукусе 1−2 июля, которое проходит в Бухарском областном суде по уголовным делам, приостанавливается, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Это связано с ожидаемым началом допроса свидетелей.

На заседании в пятницу прокурор обратился к судье с ходатайством о приостановке трансляции согласно статье 432 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана во избежание влияния показаний свидетелей и пострадавших на показания не допрошенных свидетелей.

Статья 432 гласит, что свидетели должны удаляться из зала судебного заседания в отдельное помещение. Не допрошенные судом свидетели не должны общаться с допрошенными, а также лицами, находящимися в зале судебного заседания.

Председательствующий судья Елубай Абибуллаев удовлетворил ходатайство прокурора.

Как уточнили «Газете.uz» в Верховном суде, трансляция прекращается до момента прений.

Записи трансляций первых дней судебного процесса доступны на нашем канале в YouTube.