Российская «Татнефть» выкупила у Узбекистана АО «Биринчи резинотехника заводи» («Первый резинотехнический завод»), сообщила пресс-служба правительства России.

Соглашение по итогам заседания совместной правительственной комиссии подписали первый заместитель председателя правления «Узкимёсаноат» Одил Темиров и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

По состоянию на 2 декабря 91,8% завода принадлежит «Узкимёсаноат», 8,2% — структурному предприятию холдинга «Узкимёимпекс». Уставной фонд шинного завода составляет 658,4 млрд сумов.

В результате сделки «Татнефть» получила 100-процентный контроль над предприятием. Однако стоимость соглашения не оглашается.

«Узкимёсаноат» завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 млн долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились.

На базе ООО «Биринчи резинотехника заводи» холдинги «Татнефть» и «Узкимёсаноат» планировали создать совместное предприятие с 51-процентной долей российской компании. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2019 года. Предполагалось, что БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес «Татнефти». Тогда сообщалось, что российская компания вложит в развитие производства минимум 500 млн долларов.

В апреле 2021 года «Газета.uz» со ссылкой на вице-спикера Законодательной палаты Алишера Кадирова сообщала, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был полностью покрыть импорт местного автопроизводителя (хронология проекта), но «из-за плохого качества» остались непроданными 100 тысяч шин, а за этот период UzAuto Motors импортировала авторезину на 60 млн долларов.

Позже данное заявление прокомментировали в компании «Узкимёсаноат» и указали, что низкие показатели связаны с пандемией коронавируса, из-за чего «был ограничен импорт сырья, неоднократно приостанавливалось производство, снизились продажи».

В апреле 2021 года депутат Дониёр Ганиев поднял вопрос о непродуманности проекта и неэффективной работе шинного завода в Ангрене. Замглавы Счётной палаты Баходир Туробов сообщил, что материалы по этому проекту по поручению Администрации президента переданы в правоохранительные органы.

В 2020 году из Антикризисного фонда шинному заводу были выделены 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов.

В 2021 году предприятие изготовило 244,9 тысячи автошин, 4630 шин для сельскохозяйственной техники и 29,7 тысячи погонных метров конвейерных лент. Автомобильные и сельскохозяйственные шины выпускаются под брендом BARS.