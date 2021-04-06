Завод по производству шин ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi («Первый резинотехнический завод»), расположенный в свободной индустриальной зоне «Ангрен», работает на 15% мощности. Об этом сообщил вице-спикер Законодательной палаты, руководитель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров со ссылкой на отчёт Счётной палаты за 2020 год.

По его словам, на складах резинотехнического завода (выпускает шины под брендом Bars) остались непроданными около 100 тысяч шин. «Причина, как обычно, в несоответствии по качеству», — написал депутат и добавил, что за последние два года компания UzAuto Motors импортировала шин на 60 млн долларов.

Алишер Кадиров пояснил, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был выпускать 3 млн шин в год и полностью покрыть импорт местного автопроизводителя.

«Проект был спланирован неправильно? Заём использован правильно? Добились ли ожидаемого результата от получения долга? На вопросы мы получили ответы в духе „…работы начаты, получаем сертификаты качества“. Но возникает другой вопрос: „Почему только сейчас?“», — заявил вице-спикер и подчеркнул, что такие случаи наносят серьёзный ущерб проводимым реформам и становятся «вредным бременем».

Он сообщил, что партия «Миллий тикланиш» организует слушание министра инвестиции и внешней торговли Сардора Умурзакова по этому и другим вопросам, связанным с эффективным использованием иностранных займов и инвестиций.

«Резинотехника» до распада СССР была крупнейшим производителем резинотехнической продукции в республике. Проектная мощность предприятия составляла 120 тысяч шин для легковых автомобилей и автоприцепов (профиль 41/21), 9 миллионов пар специальной резиновой обуви, 600 тысяч квадратных метров прорезиненной ткани и 1000 тонн товарной резины в год. Из-за резкого снижения поставок сырья, которое закупалось в России, мощности предприятия в последние годы были загружены менее чем на 5%.

В декабре 2013 года «Узхимпром» объявил тендер по выбору генерального подрядчика на строительство шинного завода стартовой стоимостью 190 млн долларов. В августе того года тендер был признан несостоявшимся. В ноябре 2014 года «Узкимёсаноат» и Poly Technologies подписали контракт на строительство завода. В сентябре 2016 года строящийся объект посещал президент Шавкат Мирзиёев.

Объект в итоге был построен в августе 2018 года, а генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.

В апреле 2019 года Кабинет министров определил «Биринчи резинотехника заводи» единым поставщиком сельскохозяйственных и автомобильных шин для государственных заказчиков.

В ноябре 2019 года стало известно, что Узбекистан и «Татнефть» создают совместное предприятие, которое будет владеть «Первым резинотехническим заводом». Сообщалось, что российская компания вложит в развитие производства минимум 500 млн долларов.

В прошлом году из Антикризисного фонда шинному заводу были выделены 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов.