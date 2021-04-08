По делу шинного завода в Ангрене ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi («Первый резинотехнический завод») начаты следственные мероприятия, сообщил на заседании фракции УзЛиДеП первый заместитель председателя Счетной палаты Баходир Турабов.

На собрании партии депутат Дониёр Ганиев вновь поднял вопрос о непродуманности проекта и неэффективной работе шинного завода, который, по его словам, имеет более 3 млн долларов задолженности по кредитным выплатам.

Он обратился к представителям Счётной палаты и спросил «кто является инициатором проекта и будут ли ответственные лица отвечать перед законом?».

Первый замглавы Счётной палаты Баходир Туробов заявил, что собранные материалы по поручению Администрации президента уже предоставлены в правоохранительные органы. В настоящее время ведётся следствие, все претензии доведены до министерств и ведомств.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на вице-спикера Законодательной палаты Алишера Кадирова сообщала, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был выпускать 3 млн шин в год и полностью покрыть импорт местного автопроизводителя (хронология проекта). но «из-за плохого качества» остались непроданными 100 тысяч шин, а за этот период UzAuto Motors импортировала авторезину на 60 млн долларов.

Позже данное заявление прокомментировали в компании «Узкимёсаноат» и указали, что низкие показатели связаны пандемией коронавируса, из-за чего «был ограничен импорт сырья, неоднократно приостанавливалось производство, снизились продажи».