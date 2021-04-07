Компания «Узкимёсаноат» прокомментировала заявление вице-спикера Законодательной палаты, руководителя партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадирова, который сообщил, что шинный завод в Ангрене ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi («Первый резинотехнический завод») работает лишь на 15% от мощности.

В «Узкимёсаноат» заявили, что шинный завод был запущен в 2019 году за счёт иностранных кредитов и «оборудовано самой современной техникой из Германии, Голландии, Италии, Японии и Китая». Завод способен выпускать 3 миллионов автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год.

Отмечается, что реализация проекта — освоение мощностей и обеспечение выпуска качественной продукции — осуществляется поэтапно.

С 2019 года по настоящее время на предприятии выпущено 704,1 тысяча автомобильных и 16,9 тысяч сельскохозяйственных шин, а также 72,9 тысяч погонных метров конвейерной ленты на общую сумму 266 млрд сумов, говорится в заявлении компании.

В пресс-службе «Узкимёсаноат» подтвердили, что в 2020 году производственная мощность завода упала с 40% до 15%: «Основной причиной этого были ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, импорт сырья и материалов, импортируемых из большинства зарубежных стран был ограничен, что вызвало перебои в производстве, снизились продажи выпускаемой продукции, возник дефицит оборотных средств.».

Кроме того, это привело к отсрочке подписания соглашения с китайской компанией LingLong по оказанию технической поддержки для по сертификации и омологации завода и продукции (усовершенствование объекта, улучшение технических характеристик с целью соответствия товара каким-либо стандартам) по стандартам корпорации General Motors.

Соглашение на четыре года в итоге было подписано в ноябре прошлого года. По договору завод будет производить шины под брендом Bars на основе требований по качеству BIQS, установленных GM, и будет поставлять для автомобилей UzAuto Motors.

«В настоящее время при поддержке компании LingLong завершаются работы по выполнению этих требований. С сентября текущего года до конца года ожидается выпуск 60 тысяч шин для автомобилей Damas. К 2023 году запланирована поставка компании UzAuto Motors 1,2 млн шин семи видов на общую сумму 37,4 млн долларов», — заявили в пресс-службе АО.

Кроме того, в 2021 году ожидается производство 1,6 млн автомобильных и 30 тысяч сельскохозяйственных шин, 73,5 тысяч погонных метров конвейерной ленты, а также 47 видов другой продукции на общую сумму 538,6 млрд сумов. Это позволит увеличить производственную мощность до 40%, заверили в «Узкимёсаноат».

В этом году также планируется экспорт продукции на 581 тысячу долларов. По данным компании, поступили заказы от российского «АвтоВАЗ» на 10 тысяч и азербайджанской Giant Motors на 76 тысяч автомобильных шин.





Единственным учредителем «Первого резинотехнического завода» является «Узкимёсаноат». Руководителем указан Гуломжон Ибрагимов (1958 г. р.), который ранее работал председателем правления «Узкимёсаноат» (2004−2010), заместителем премьер-министра (2010−2017), председателем правления «Узбекнефтегаз» (2012−2018), хокимом Ташкентской области (2018−2019) и других.

Ранее Алишер Кадиров отмечал, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был выпускать 3 млн шин в год и полностью покрыть импорт местного автопроизводителя (хронология проекта). но «из-за плохого качества» остались непроданными 100 тысяч шин, а за этот период UzAuto Motors импортировала авторезину на 60 млн долларов.

В прошлом году из Антикризисного фонда шинному заводу были выделены 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов.