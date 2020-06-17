Министерство финансов Узбекистана отчиталось о доходах и расходах Антикризисного фонда по состоянию на 17 июня. Фонд при Минфине в объеме 10 трлн сумов был создан указом президента от 19 марта.

Доходы фонда с 27 мая остались без изменений — на уровне 7,44 трлн сумов ($733,7 млн), которые были сформированы за счет кредитных средств международных финансовых институтов (МФИ) и правительств других стран в размере 7,32 трлн сумов, а также средств государственного бюджета Узбекистана — 123,5 млрд сумов. При этом 475 млрд сумов, ранее выделенные из госбюджета до привлечения льготных кредитов у МФИ, восстановлены обратно в доходы бюджета.

С 27 мая по 17 июня расходы фонда увеличились на 1,107 трлн сумов ($109 млн) — с 3,306 трлн до 4,413 трлн сумов ($437,4 млн).

Социальная сфера





Больше всего средств — 635 млрд сумов — направлено на поддержку социальной сферу. На выплату социальных пособий дополнительно выделено 85 млрд сумов (ранее выделялось 70 млрд), на выплату зарплаты сотрудников Ташкентского метрополитена и компании «Тошшахартрансхизмат» — 7 млрд сумов (ранее — 11 млрд) на покрытие транспортных расходов «Узавтотранссервис» и «Тошшахартрансхизмат» — 7 млрд сумов (9).

Из Антикризисного фонда впервые направили 310 млрд сумов на строительство и ремонт дорог в городах и населенных пунктах. Кроме того, ссуду из фонда в размере 61 млрд сумов получил местный бюджет хокимията Ташкента.

Средства фонда также направляют на строительство президентских школ и их оснащение — 80 млрд сумов, а также строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных и специализированных школ — 83 млрд сумов.

Стоит отметить, что строительство и оснащение президентских школ должно осуществляться за счет средств госбюджета, иностранных инвестиций, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, привлекаемых комиссией дополнительных средств, внебюджетных средств Министерства, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Поддержка экономики





На поддержку секторов экономики дополнительно выделяется 250 млрд сумов. Всю сумму в виде ссуды получает компания «Региональные электрические сети».

Ранее сообщалось, что 500 млрд сумов в виде субсидий получили предприятия АО «Тепловые электрические станции», 401 млрд сумов -«Узбекнефтегаз», а также ссуды на 406 млрд сумов — Uzbekistan Airways, 101 млрд сумов — Uzbekistan Airports.

Примечательно, что 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов направлялось заводу резинотехнических изделий Birinchi Rezinotexnika Zavodi (BRZ).

Агентство санэпидблагополучия





Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия дополнительно получило из Антикризисного фонда 113 млрд сумов. Из этой суммы в региональные центры санэпидблагополучия направлено 89 млрд сумов, в частности, 88 млрд сумов — на покрытие расходов карантинных учреждений, зарплату сотрудников, питание, гигиенические товары и другие расходы и 1 млрд сумов — на дезинфекцию общественных мест. 36 млрд сумов потрачены на дополнительные выплаты и надбавки медработникам, привлеченным к борьбе с пандемией.

На дезинфекцию общественных мест потрачено 18 млрд сумов, 11 млрд сумов — на покупку специального автотранспорта, 3 млрд сумов — на обеспечение лекарствами граждан, находящихся в карантине, 9 млрд сумов — на прочие мероприятия по борьбе с эпидемией.

Расходы на дневные надбавки и поощрение медицинских работников, привлеченных на лечение пациентов с коронавирусом, составили 12 млрд сумов.

Строительство больниц и их оснащение





Строительство больниц, карантинных учреждений и их оснащение, а также реконструкция диагностической лаборатории, медикаменты, инвентарь и дезинфекционные работы уже обошлось в 553 млрд сумов.

Антикризисный фонд расходует еще 66 млрд сумов на строительство специализированных больниц и карантинных комплексов, организованных в Каракалпакстане, Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

Расходы на водоснабжение и ирригацию





Расходы, связанные с мероприятиями по водоснабжению и ирригации, увеличились на 69 млрд сумов — до 573 млрд сумов. Дополнительно 60 млрд сумов получит Министерство жилищно-коммунального обслуживания на проведение систем водоснабжения и канализации, а также 9 млрд сумов будут потрачены на сооружение и реконструкцию мелиоративных объектов.

Напомним, основными направлениями использования средств Антикризисного фонда определены:

а) финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе:

обеспечение лечебных и других учреждений лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, защитными препаратами и тестовыми системами, необходимыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

покрытие расходов по содержанию на карантине лиц, подверженных риску или бывших в контакте с инфицированными лицами;

выделение дополнительных средств на материальное стимулирование медицинских работников, принимающих участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, расходов санитарно-эпидемиологической службы республики для проведения защитных мер;

строительство, ремонт, реконструкция и оснащение лечебных и других учреждений, задействованных в мероприятиях по выявлению, профилактике и лечению инфекционных заболеваний;

б) поддержку предпринимательства и занятости населения путем:

расширения предоставления Государственным фондом поддержки развития предпринимательской деятельности при Агентстве по развитию малого бизнеса и предпринимательства поручительства и компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выданным в первую очередь на производство, закуп и реализацию социально значимых потребительских товаров;

реализации дополнительных инфраструктурных проектов в регионах республики, направленных на расширение экономической активности и занятости, а также строительства инженерных коммуникаций, прежде всего в малых промышленных зонах;

в) расширение социальной поддержки населения, включая выделение дополнительных средств:

для усиления мер по поддержке малообеспеченных семей и увеличения числа получателей пособий, в том числе через Совет Федерации профсоюзов Узбекистана;

Фонду общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений для расширения общественных работ;

для организации моноцентров «Ишга мархамат» и центров профессиональной подготовки, а также поддержки трудовых мигрантов путем организации их профессионального и языкового обучения;

г) обеспечение устойчивого функционирования отраслей экономики посредством:

оказания мер государственной поддержки стратегическим предприятиям путем выделения беспроцентных бюджетных ссуд на погашение кредитов, привлеченных под государственную гарантию Узбекистана, а также на осуществление первоочередных расходов;

компенсации части транспортных расходов субъектов предпринимательства, осуществляющих внешнеторговую деятельность;

предоставления дополнительных мер поддержки отраслей и сфер экономики, наиболее подверженных негативному влиянию распространения коронавирусной инфекции, а также коммерческих банков, в случае ухудшения качества кредитного портфеля;

восполнения выпадающих доходов бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента в связи с предоставлением отсрочек по уплате налогов и снижением предпринимательской активности путем предоставления беспроцентных бюджетных ссуд на срок до 3 лет.

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