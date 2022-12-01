Журналистка и основатель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова 29 ноября выступила с показаниями в Бухарском областном суде, где продолжается судебный процесс по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля, передаёт корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.

Мы писали, что она обвиняется в том, что, по версии следствия, «присоединилась к организованной группе и распространяла через социальные сети материалы, наполненные идеями сепаратизма, призывающие население к массовым беспорядкам».

Лолагул Каллыханова 1 июля, находясь в Ташкенте, опубликовала видеообращение в Telegram-канале Makan.uz, после чего о её местонахождении несколько дней было неизвестно. Иностранные источники даже сообщили о её смерти, но власти эту информацию сразу опровергли. 8 июля Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что она привлечена в качестве подозреваемой по уголовному делу и задержана в процессуальном порядке, в её действиях установлены «признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность».

«И депутаты, и власти не реагировали»

В своём видеообращении Лолагул Каллыханова призвала к выходу Каракалпакстана из состава Узбекистана. Оно последовало за опубликованным ранее в этот же день обращения основного подозреваемого в деле о нукусскимх событиях Даулетмурата Тажимуратова, который заявил, что хочет провести 5 июля митинг за «свободу Каракалпакстана».

В суде журналистка заявила, что ей было очень тяжело, поскольку были сообщения о заключении людей под стражу (в те дни жители Каракалпакстана публиковали видеоролики с просьбой исключить предложенные в Конституцию Узбекистана поправки о статусе Каракалпакстана), в республике был отключён интернет.

«Я записала видео в эмоциональном состоянии. Думала, что другого [пути] нет… Никто не обращал внимания, никто не вмешивался… Ни правительство, ни Жокаргы Кенес… Мурат Камалов (бывший глава ЖК, ушедший в отставку вскоре после событий в Нукусе — ред.) никогда не общался с народом, не интересовался его заботами», — отметила она.

«Словом, было так. [Увидев состояние] Даулет ога (Тажимуратова — ред.), я под эмоциями призвала добиваться суверенитета», — сказала журналистка.

«Я человек, который 15 лет сидит перед компьютером… Я никогда не видела митинги, ни в Каракалпакстане, ни в Нукусе, ни в Андижане… Поскольку я не знаю, что это такое, я решила, что поскольку Даулет ога сказал, что 5 июля соберёмся для проведения референдума, то наверняка будет написано какое-то решение, которое все подпишут. Я думала, что будет так… Думала, что всё уже готово… После того, как я разместила видео в своём канале, меня вызвали сотрудники СГБ. Мы беседовали три часа, в беседе я это сказала. Но что в это время было в Нукусе, что было после, я ничего не знала. Сейчас я в процессе следствия читаю показания всех, знакомлюсь с ними. Читала и показания Даулет ога… О проведении митинга, об этом митинге я ничего не знаю», — отметила подсудимая.





Лолагул Каллыханова в суде, 29 ноября. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Основатель Makan.uz повторила, что депутаты и власти никак не реагировали на недовольство людей. «Интернет отключён, люди не могли пройти регистрацию на Едином портале [интерактивных государственных услуг], ввести данные (регистрация нужна была, чтобы проголосовать против поправок, связанных со статусом Каракалпакстана — ред.), затем начались заключения людей», — отметила Лолагул Каллыханова.

«Я чувствовала несправедливость по отношению к себе… После того, как выступил Даулетмурат, увидев его видео, казалось, что выносится проблема народа, обсуждается с народом… Думая, что я это поддержку, я это написала, честно говоря… Даулет ога — адвокат, я знаю его как адвоката, честно говоря, он пользуется авторитетом в народе, помогает, участвовал в процессах многих людей и выигрывал. Я написала пост в его поддержку. Вскоре, в течение получаса… новость разлетелась, потом приехала милиция… Я тогда была сильно уставшей», — добавила подсудимая.

«Никаких пыток не было»

Лолагул Каллыханова в своих показаниях рассказала об условиях содержания в заключении.

«Кормят так не как преступников, а как олимпийских чемпионов. Говорят: забрали в Ургенч, ой-ой… В Ургенче дают трёхразовое горячее питание, еда с мясом. Каждую неделю меняют постель, если надо, и одежду стирают. Никаких пыток, ничего другого не было», — подчеркнула она.

«Простите, если можете»

В результате событий в Каракалпакстане по официальным данным погиб 21 человек. Лолагул Каллыханова попросила прощения у людей, потерявших своих детей.

«Хочу попросить прощения у тех, кто потерял своих детей… Я бы, положив руку на Коран, сказала: я не знала, что будет такой конфликт. Не думайте, что знала. Если бы знала, никогда бы не начала это делать. Никогда бы не говорила слова „суверенитет“. Никогда бы не поддержала такое. Простите меня. Знаю, это трудно простить… В этом или ином мире… Я прошу прощения у людей,. тех, кто потерял своих детей, близких, простите, если можете», — сказала она.

«Я согласна с тем, что сказал Азамат ога [Турданов]… Мне очень стыдно перед страной. В заключении я думала, что меня теперь будут пытать, что-то со мной сделают. Думала, что с Даулет ога что-то сделают, ведь его посадили, наверняка будут пытать, заставят страдать. Не было никаких пыток, сложностей, давления или страданий», — добавила подсудимая.

Фото: Пресс-служба Верховного суда.

Вопросы прокурора

После этого прокурор задал Каллыхановой несколько вопросов.

Прокурор: Какие у вас были основания требовать отставки председателя и депутатов Жокаргы Кенеса?

Каллыханова: Как я уже сказала, депутаты Жокаргы Кенеса были очень пассивны. Они не проявили ни гражданской, ни депутатской позиции. Были просто пассивными людьми. Если бы они немного посоветовались с народом, этого бы не произошло. Вот почему я так сказала. Я знаю, что эти [мои действия] являются правонарушением.

Прокурор: Знаете ли вы, какие правовые нормы существуют в законодательстве касательно досрочного прекращения полномочий председателя и депутатов Жокаргы Кенеса?

Каллыханова: Не знаю.

Прокурор: Какое влияние вы хотели оказать на пользователей социальных сетей своим видеообращением об отделении Республики Каракалпакстан от Республики Узбекистан на основе референдума, с требованием отставки председателя и депутатов Жокаргы Кенеса?

Каллыханова: Прежде всего я думала об одном: чтобы депутаты Жокаргы Кенеса и сидящие наверху обратили внимание, чтобы [происходящее] не превратилось в нечто большее. Я действительно не хотела, чтобы это превратилось в нечто большее. Я думала, что народ поднимется. Но я не думала, что случится такой конфликт. Всё, что публикуется в СМИ, должно изучаться руководителями органов государственного управления. Я сделала [видеообращение] с намерением, чтобы они как-то отреагировали, выступили перед людьми.

Говорят: сначала подумай, потом говори… Сейчас, размышляя во время следствия, я понимаю, как сильно это [видеообращение] повлияло на людей, вызвало агрессию, радикальные мысли. Честно, я сделала [видеообращение] для привлечения внимания, чтобы руководители немного обратили внимание.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Прокурор: 28 июня в 7:31 утра в Telegram-канале Makan.uz был размещён видеоматериал о собрании 22 адвокатов с участием Даулетмурата Тажимуратова. Кто рекомендовал вам разместить в канале материал об этой встрече с участием Тажимуратова?

Каллыханова: Никто не рекомендовал. Если вы видели, в моем канале я выкладывала всё, что происходит в Республике Каракалпакстан, чтобы были видеофлешмобы, мнения. Никто не рекомендовал. Разместила по собственной инициативе.

Прокурор: Этот видеоматериал был опубликован в канале, принадлежащем Тажимуратову, 29 июня. Как вы разместили этот материал на день раньше?

Каллыханова: Мне это пришло через Telegram-бот. Есть бот Makanuzbot, я опубликовало то, что пришло в этот бот.

Прокурор: Прежде чем опубликовать этот видеоматериал, вы досмотрели его до конца, полностью ли поняли его содержание?

Каллыханова: Честно говоря, я подумала, что будучи адвокатом он не будет говорить то, чего не знает.

Прокурор: Затем, 1 июля, кто рекомендовал вам разместить следующее видеообращение Тажимуратова (с призывом к проведению митинга — ред.) в канале Makan.uz?

Каллыханова: Это тоже пришло в бот. К сожалению, я не могу вспомнить [отправителя], потому что очень много людей пишут в бот.

Прокурор: С какой целью был опубликован этот видеоматериал на вашем канале?

Каллыханова: Я выложила это, чтобы [донести мысль], что в Каракалпакстане происходит такое событие, что люди дошли до такого уровня.

Прокурор: Что вы имели в виду, говоря, что согласны с тем, чтобы Тажимуратов возглавил каракалпаков?

Каллыханова: В то время, когда вносятся поправки в Конституцию, нужен человек, который говорит от имени народа. Я сказала в этом смысле.

Вопросы адвоката Тажимуратова

Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

После этого адвокат Даулетмурата Тажимуратова задал Каллыхановой несколько вопросов.

Адвокат Тажимуратова: Давал ли Даулетмурат Тажимуратов вам поручения по размещению материалов на ваши ресурсы в интернете?

Каллыханова: Я говорила с ним только в феврале этого года, после этого я его не видела и близко не общалась.

Адвокат Тажимуратова: То есть вам не давали никаких поручений, вы не делили обязанности и не вступали друг с другом в сговор, верно?

Каллыханова: Я не получала поручений, не участвовала ни в каких группах, не состояла в группах, организованных Даулетмуратом Тажимуратовым.