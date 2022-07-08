Генеральная прокуратура заявила о задержании 14 человек в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Узбекистана в связи с массовыми беспорядками в Каракалпакстане.

Отметим, что ранее в сообщении о возбуждении уголовного дела указывалось наличие и других статей, которые не конкретизировались.

Даулетмурату Тажимуратову и Азамату Турданову предъявлено обвинение «по соответствующим статьям Уголовного кодекса». В их отношении решением суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В действиях Лолагул Каллыхановой установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность, говорится в сообщении Генпрокуратуры. «Она привлечена в качестве подозреваемой по делу и в процессуальном порядке задержана», — сообщили в надзорном органе.

«Взято под особый контроль обеспечение уважения чести и достоинства лиц, участвующих в деле, недопущение пыток, насилия и других жестоких или унижающих честь и достоинство человека действий», — заверили в Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении, «следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом».

«Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется», — подчеркнули в Генпрокуратуре.