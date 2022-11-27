Для координации деятельности народных приёмных президента в регионах создаются должности помощников руководителя Администрации президента Узбекистана, сообщает УзА со ссылкой на указ главы государства.

Новшество объясняется в документе необходимостью «установления прямых связей с регионами и принятия оперативных мер с учётом ситуации на местах».

Помощники главы АП будут работать непосредственно в регионах. Эти должности внедряются за счёт сокращения действующих штатных единиц народных приёмных.

В последнее время их деятельность «недостаточно эффективна, они допускают медлительность в решении проблем на местах и в основном занимаются волокитой, что вызывает резонные возражения населения», пишет УзА.

Для решения этой проблемы в указе определён ряд задач с целью укрепления института народных приёмных.

Помимо создания штата помощников главы АП, работникам народных приёмных предоставляется право составлять административные протоколы — за нарушения законодательства об обращениях физических и юридических лиц в государственные органы — и направлять их в суд.

Указом также упразднены должности советников президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (до этого советником был Турсинхан Худайбергенов) и по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (была вакантной). На их основе создана новая должность советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах. Её на днях занял бывший хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев.

Отмечается, что целью изменений является «налаживание новой системы взаимодействия государства и граждан, внедрение современных подходов к рассмотрению обращений в госорганах, установление действенного контроля за решением проблем на местах».

В феврале бывший министр юстиции Русланбек Давлетов (ныне советник президента по вопросам общественно-политического развития) сообщал, что за пять лет в Узбекистане количество органов госуправления увеличилось почти в 2 раза. Он тогда высказался о необходимости оптимизации госаппарата и разграничении ответственности министерств и хокимиятов, а также рассказал о дублирующих задачах и функциях органов, отсутствии независимости инспекций и конфликте интересов.

Чуть ранее экс-глава Минюста также отмечал, что Узбекистану не подходит крупный государственный аппарат, поскольку это требует больших расходов. По его словам, необходимо сосредоточиться на развитии экономики, но это будет сложно сделать с большим количеством госструктур. Министр заявлял, что нужно смело работать с частным сектором, который во многих сферах эффективнее, чем государство.