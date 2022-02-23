Министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции 7 февраля привёл анализ эффективности государственного управления в Узбекистане.

На сегодняшний день в Узбекистане 96 органов государственного управления, включая 25 министерств, 34 агентства, 9 государственных комитетов и 6 комитетов, 4 центра, 15 инспекций, 1 службу, 1 комиссию и 1 палату.

«48 госорганов, которые были в 2016—2017 годах, сейчас превращаются в 95 (стало 96 после разделения Министерства туризма и спорта на два министерства — ред.) Их число выросло на 91%. Это не секретная информация, это можно посчитать на пальцах», — сказал он.

Для сравнения: во Франции функционируют 18 министерств, Германии — 14, Японии — 13, Швеции — 11, Швейцарии — 7.

По словам министра, эксперты при анализе госуправления в Узбекистана не учитывают фундаментальные факторы и говорят «о большом количестве министерств». Говоря о зарубежных странах, министр отметил, что малое количество министерств не всегда означает малое число государственных структур. В частности, в Швеции всего 168 госучреждений (агентств, служб и т. д. ), Швейцарии — 60, которые объединены в министерства.

«Но речь не про количество министерств, а в методе работы. Если вы работаете по-старому и создаёте новую структуру, то от этого никакой пользы нет. Если будет бюрократия, собрания, низкий уровень производительности труда. Все эксперты говорят об этом», — отметил Русланбек Давлетов.





Министр юстиции подчеркнул, что в Узбекистане всё равно должна быть проведена оптимизация госорганов. По его словам, некоторые организации в Узбекистане одновременно отвечают за развитие сферы и её надзор.

«Здесь обязательно происходит конфликт интересов. Если орган хочет проводить надзор, как он будет развивать сферу? Поэтому плохо работают надзорные функции, потому что он должен отвечать за развитие, завтра руководство спросит, что было сделано для развития. Например, сфера ветеринарии — ветеринария и животноводство находятся в одном комитете. Здесь, конечно, есть конфликт интересов. Или же транспортные инспекции входят в состав Министерства транспорта. Как здесь инспекции будут работать независимо, если они подчиняются министерству?» — задался вопросом он.

Глава Минюста считает, что общественность и СМИ уделяют недостаточно внимания этим инспекциям, которые ведут свою деятельность «скрытно» и с допущением коррупционных случаев.

По его мнению, в госуправлении также наблюдается раздробление функций.

«В сфере промышленной безопасности — восемь органов! В сфере продовольствия, безопасность которой является большой функцией государства, — 6 органов! Алкоголем занимается один орган, животноводством другой, у СЭС, которая занимается эпидемиологией, есть ещё одна часть в сфере продовольствия. Вот здесь мы должны проводить оптимизацию и сокращать дублирующие функции», — считает министр.

Русланбек Давлетов сообщил, что в 43 сферах государственные функции выполняют государственные унитарные предприятия.

«Это очень печально. Государственное унитарное предприятие по законодательству считается коммерческой структурой, которая должна заниматься зарабатываем денег. Им нельзя давать функции государства, функции по даче заключения», — заявил глава Минюста.

Из-за отсутствия чёткого механизма создания и регулирования межведомственных коллегиальных органов в 2016—2021 годах их число выросло в 5,6 раза — с 41 до 231.

«Комиссий, рабочих групп стало очень много. Их уже 231. Это очень сильно влияет на работу основных органов, на их ответственность, границы деятельности… Мы сейчас предлагаем минимум 50 из них сократить», — сказал он.

Министерство юстиции при анализе 95 госорганов выявило 168 дублирующих задач и 301 функцию (из них 50 задач и 13 функций дублируют задачи и функции местных органов власти). Кроме того, обнаружено 35 задач и 229 функций, у которых отсутствуют механизмы реализации и которые не возложены ни на одну структуру.

«Сейчас есть одна большая проблема: где начинается и заканчивается ответственность хокимиятов, а у министерств — где начинается и заканчивается ответственность при визите в регион. Кто решает кадровый вопрос… это очень большой вопрос для государственного управления. Это глазами не увидеть, но мы должны упорядочить это на основе конкретных принципов», — признал Русланбек Давлетов.

Министр юстиции также указал на соотношение руководителей и исполнителей в госаппарате, которое оптимально должно составлять 1 к 7 (один руководитель на семь сотрудников) по стандартам Гарвардского университета.

«Должен быть один руководитель на семь сотрудников. Если их будет больше, руководитель не может ими управлять из-за ограниченных ресурсов памяти, возможностей. У нас знаете как? У нас даже нет одного на трех. Иногда на одного исполнителя приходится лва руководителя. Исполнителей мало, руководителей много», — сообщил он.

По его словам, сейчас готовится постановлением правительства об оптимизации и повышении эффективности госуправления.

В октябре Русланбек Давлетов говорил, что Узбекистану не подходит крупный государственный аппарат, поскольку это требует больших расходов. По его словам, необходимо сосредоточиться на развитии экономики, но это будет сложно сделать с большим количеством госструктур. Министр заявил, что нужно смело работать с частным сектором, который во многих сферах эффективнее, чем государство.

В апреле 2021 года генпрокурор Нигматилла Юлдашев также поставил под сомнение независимость проверяющих органов, которые находятся в подчинении министерств и ведомств.

В ноябре 2020 года министр финансов Тимур Ишметов признал наличие конфликта интересов в системе государственного финансового контроля. По его словам, в расходах бюджетных средств действительно существуют нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.