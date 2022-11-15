Указом президента Узбекистана Турсинхан Айдарович Худайбергенов назначен на должность советника президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Это новая должность в структуре Администрации президента.

В связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

Турсинхан Худайбергенов также сохранит должность исполняющего обязанности министра по поддержке махалли и старшего поколения. Этот пост он занимает с марта 2022 года.

В 1974—1999 годах он занимал разные должности в МВД, в 1999—2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001—2006 годах — государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006—2010 годах — начальником УВД Ферганской области, с декабря 2016 года — советником президента Узбекистана по работе с обращениями граждан.