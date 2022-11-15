Указом президента Узбекистана Турсинхан Айдарович Худайбергенов назначен на должность советника президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Это новая должность в структуре Администрации президента.
В связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.
Турсинхан Худайбергенов также сохранит должность исполняющего обязанности министра по поддержке махалли и старшего поколения. Этот пост он занимает с марта 2022 года.
В 1974—1999 годах он занимал разные должности в МВД, в 1999—2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001—2006 годах — государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006—2010 годах — начальником УВД Ферганской области, с декабря 2016 года — советником президента Узбекистана по работе с обращениями граждан.
Aygaz Kòrkmaz
А где настоящие кадры? У нас что кадровый голод все эти 30 лет?
Он и МВД, и МЧС, и советник по обращениям, и министр махаллей, и теперь советник по региону Приаралья.
А что нельзя кого-то, кто последние минимум 5 лет проживал в том регионе и знает что и как там? Он бы знал настоящие условия того региона. Назначенный чел из офиса, и скорее всего из Ташкента редко выезжал куда либо.