Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере регистрации IMEI-кодов мобильных устройств, сообщает информагентство «Дунё» при МИДе.

Документ 25 ноября в Баку подписали делегация Республиканского центра управления сетью телекоммуникаций Узбекистана (РЦУСТ) при Мининфокоме и компания AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Стороны договорились создать единый «чёрный список» утерянных и украденных IMEI-кодов, а также обмениваться опытом и информацией.

РЦУСТ является оператором системы UZIMEI. Плата за регистрацию IMEI-кодов на каждый слот для SIM-карты мобильных устройств составляет 60−75 тысячи сумов.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях регистрации IMEI-кодов на чужие паспорта, из-за чего владельцы устройств не могли зарегистрировать его на себя. О свежем таком случае сообщалось в субботу.

Экономист Всемирного банка Винни Нагарадж называл систему UzIMEI «бюрократичной, негибкой и болезненной для граждан», которая «вернула Узбекистан назад». Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев заявлял, что система является «двойным телефонным налогом» на граждан.