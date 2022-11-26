Центр кибербезопасности МВД Узбекистана сообщил о выявлении преступной группы, которая занималась незаконной регистрацией IMEI-кодов мобильных устройств,

По данным ведомства, граждане И. С., М. Ш., К. Ю. и другие «вступили в сговор и различными обманными путями получили копии паспортов 175 лиц, проживающих в разных регионах республики».

С их помощью они регистрировали IMEI-коды мобильных телефонов, незаконно ввезённых на территорию страны, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 141−2 Уголовного кодекса (нарушение законодательства о персональных данных по предварительному сговору группой лиц / повторно или опасным рецидивистом).

Наказание по этой статье — штраф от 150 до 200 БРВ (от 45 млн до 60 млн сумов) или исправительные работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы от 1 года до 3 лет либо лишение свободы до 3 лет.

«Газета.uz» ранее сообщала, как в Андижане за девять месяцев 2020 года преступная группа в сговоре с другими неизвестными лицами помогла зарегистрировать на паспорта третьих лиц IMEI-коды 3618 телефонов на сумму 6,4 млрд сумов, которые были завезены в Узбекистан незаконно.