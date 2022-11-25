Представители Министерства юстиции и инициативной группы негосударственных некоммерческих организаций в четверг провели встречу, чтобы обсудить июньское постановление правительства о порядке сотрудничества ННО при реализации международных грантовых проектов с госорганами. Поводом стало недавнее открытое обращение группы ННО и гражданских активистов с призывом отменить это постановление.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу при Национальной ассоциации ННО Узбекистана (НАННОУз) для разработки предложений по усовершенствованию постановления.

Обращение инициативной группы к властям «Газета.uz» публиковала 17 ноября. В нём говорится о необходимости отмены постановления Кабинета министров №328 от 13 июня «Об утверждении положения о порядке взаимного сотрудничества местных ННО при реализации международных грантовых проектов с органами государственного управления».

Представители ННО и активисты в своём обращении попунктно разъяснили, почему постановление является прямым вмешательством в дела ННО и затрудняет для них доступ к финансированию через международные гранты. Инициативная группа отмечала, что это является нарушением прав ННО и ставит независимые институты гражданского общества в подчинённое положение от национального партнёра при выполнении своих проектов.

Кроме того, в обращении отмечалось, что постановление не было согласовано с представителями ННО ни в формате обсуждения в ходе встреч, ни в формате онлайн-обсуждения на сайте Regulation.gov.uz. Даже НАННОУз, объединяющая более 1300 ННО и призванная представлять интересы ННО в государственных органах, не была вовлечена и не организовала обсуждение этого документа с ННО. В итоге документ был принят кулуарно, что противоречит пункту 6 указа президента №5430 от 4 мая 2018 года, отмечают представители ННО.

21 ноября НАННОУз заявила, что летом на первом Национальном форуме «Сотрудничество государственных органов и ННО в обеспечении прав и интересов человека» проводились обсуждения постановления №328 и было принято решение о всестороннем изучении воздействия постановления на деятельность институтов гражданского общества с участием представителей госорганов и ННО. Однако НАННОУз не уточнила, какие именно ННО и представители каких институтов гражданского общества принимали участие в подобных обсуждениях.

Председатель совета НАННОУз Камолиддин Ишанходжаев. Фото: Минюст.



До этого предварительный ответ на обращение публиковало Министерство юстиции.

На встрече представителей Минюста и инициаторов обращения заместитель министра Музраф Икрамов признал, что подобная встреча должна была бы произойти гораздо раньше, и поблагодарил инициативную группу за актуальность обращения, поскольку никто ранее официально не обращался по обсуждаемому постановлению в министерство.

Музраф Икрамов разъяснил содержание постановления Кабинета министров №858 от 9 октября 2019 года (о порядке согласования получения негосударственными некоммерческими организациями денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан). Он также отметил аспекты, отличающие его от постановления №328.

Члены инициативной группы, исходя из конкретных фактов по работе с постановлением №328, рассказали о возникших трудностях ННО при реализации международных грантовых проектов.

Инициаторы обращения подчеркнули, что некоторые госорганы на практике неправильно применяют данное постановление, в рамках сотрудничества создаются искусственные барьеры для ННО, в результате не всегда удаётся достичь цели принятия этого постановления.

Члены инициативной группы ННО и гражданских активистов. Фото: Минюст.

По итогам встречи стороны пришли к обоюдному согласию, что постановление №328 нуждается в детальном пересмотре с учётом предложений ННО и представителей других институтов гражданского общества. Они достигли договорённости по дальнейшему изучению практики применения постановления и разработке предложений, направленных на устранение выявленных проблем.

Принято решение об образовании под эгидой НАННОУз рабочей группы в составе авторов обращения для подготовки конкретных предложений по внесению изменений и дополнений в данное постановление.